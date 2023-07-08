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السبت، 08-07-2023 06:26 ص

طبيب شهير يتحدث عن أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب

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الوكيل الاخباري - تحدث الدكتور المصري، جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، عن أسباب انتشار الموت المفاجئ للشباب.


وأوضح الدكتور جمال شعبان خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض"، أن 25% من المصريين يعانون من ضغط الدم، مؤكدا أن النسبة الأكبر منهم متواجدون في المحافظات الكبرى، فيما حذر من أن هذا أمر مخيف ويدعو للقلق، خاصة وأنه يتسبب في موت الكثير من الشباب حاليا.


وأشار المتحدث إلى أن الضغط المرتفع يعد بوابة للإصابة بأمراض القلب، موضحا أن الفشل الكلوي في مصر بسبب ضغط الدم وليس تلوث المياه.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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