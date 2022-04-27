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الأربعاء، 27-04-2022 11:35 ص

لا تقربوها.. تحذير من هذه الأطعمة خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - قارب شهر الصيام على الانتهاء ومازلنا نقرأ كل يوم عن العادات الغذائية الخاطئة التي تتسبب لنا في متاعب شديدة تؤثر على ساعات صيامنا في اليوم التالي.

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ومن تلك العادات الغذائية السيئة، ما حذر منه الدكتور عاصم أبو عرب، أستاذ بقسم السموم بالمركز القومي للبحوث المصري، من خلال نشرة طبية، حيث حذر من تناول الوجبات السريعة في رمضان.

 

وأوضح الدكتور عاصم أبو عرب، أن الوجبات السريعة هي مصطلح يصف الطعام الذي يتم تحضيره بسرعة وسهولة، بحيث يوفر الوقت والجهد مثل الأنواع المختلفة من اللحوم وأهمها البرغر والهوت دوغ والسجق والكبدة والشاورما بنوعيها وكذا البطاطس المقلية، بالإضافة لمختلف أنواع السندويتشات والمشروبات الغازية وعصائر الفواكه الصناعية، حيث إن أهم ما يميز هذه الأطعمة ارتفاع محتواها من الدهون والصوديوم والسكريات والسعرات الحرارية.

 

ونصح الباحث بالمركز القومي للبحوث بالبعد عن هذه الوجبات بعد ساعات طويلة من الصيام، لأنها تسبب عسراً في الهضم بالإضافة إلى رفع مستوى الكوليسترول في الدم والتعود على هذه الأغذية يكون من شأنها زيادة في الوزن والبدانة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وغير ذلك، والإفطار أو السحور على هذه الوجبات قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم وقلق، بالإضافة للاضطرابات الهضمية والتسمم الغذائي الذي قد ينجم عن تناول الأطعمة غير الصحية أو الملوثة وما يصاحبها من أعراض مثل الإسهال، وآلام البطن، والقيء، وغيرها.

 

وشدد على ضرورة تجنب مثل هذه الأطعمة والاعتماد على تناول الأغذية التي تفيد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية مثل الخضار واللحوم الطازجة والحبوب، بالإضافة للفواكه، ومن الممكن تحضير تلك الوجبات بطريقة صحية مثل شي اللحوم بدلاً من قليها، والمقصود الشي الصحي للشاورما والبرغر بدون زيوت أو دهون.

 

وينصح بالبعد تماماً عن شي اللحوم بأنواعها على الفحم، حيث إن تعريضها للهب المباشر الناتج من الفحم ينشأ عنه حرق غير كامل يكون من شأنه توليد بعض المركبات الهيدروكربونية التي تتمركز على اللحوم، وهذه المركبات بعضها تم تصنيفها مع مجموعة المركبات التي لها تأثيرات سرطانية.

 

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