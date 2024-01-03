لتنظيف الكلى- 6 عصائر تناولها يوميا

الوكيل الإخباري - تصبح الكلى أكثر قدرة على القيام بوظائفها الحيوية على النحو المطلوب عند تنظيفها من السموم والفضلات بصفة دورية عن طريق تناول بعض المشروبات.

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عصائر تنظف الكلى



1- عصير الكرنب

يوفر عصير اللفت حماية كبيرة ضد الإصابة بحصوات الكلى، لاحتوائه على نسبة عالية من معدن الكالسيوم.



2- عصير الليمون

يلعب عصير الليمون دورًا كبيرًا في تنقية الجسم من السموم والفضلات، مثل بلورات أوكسالات الكالسيوم التي تسبب حصوات الكلى، لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الستريك.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى، يُنصح بإضافة زيت الزيتون إلى عصير الليمون، لأن تناول الاثنين في نفس الوقت يساعد على تفتيتها.





3- عصير البرتقال

يساعد عصير البرتقال على تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، لغناه بحمض الستريك، الذي يساهم في إذابة بلوران أوكسالات الكالسيوم .



4- عصير التفاح

يعد عصير التفاح من المشروبات الآمنة لمرضى الكلى المزمن، لأنه يساعد على ترطيب أجسادهم، دون زيادة البوتاسيوم بالدم، لاحتوائه على القليل منه.



5- عصير الأناناس

يمكن لمرضى الكلى تناول عصير الأناناس دون القلق من ارتفاع البوتاسيوم بالدم، لأنه من المشروبات التي تحتوي على مستويات ضئيلة منه.



6- عصير الرمان

يساهم عصير الرمان في تنظيف الكلى وتعزيز صحتها وتقليل خطر إصابتها بالحصوات، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة .



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