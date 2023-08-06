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الأحد، 06-08-2023 10:00 ص

لعشاق البطيخ .. طبيب يقدم نصيحة هامة !

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الوكيل الإخباري- أعلن الدكتور أندريه تياجِلنيكوف، كبير خبراء الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو، أن بذور البطيخ الأحمر ليست ضارة ولكن لا ينبغي الإفراط في تناولها.

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ويشير الطبيب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن بذور البطيخ الأحمر ليست ضارة ولكن لا ينصح بتناولها بكثرة مع لب البطيخ، لأنه إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الأمعاء أو متلازمة القولون العصبي، فيمكن أن تسبب أعراضا مزعجة.


ويقول: "بذور البطيخ ليست ضارة للجسم ولا تشكل أي خطر إذا ابتلعها الإنسان. ولكن مع ذلك لا ينصح بالإكثار من تناولها مع اللب".


وينصح الطبيب بعدم تناول البطيخ الأحمر إلى حد قشرته. لأن المواد الضارة للصحة (النترات) تتراكم عادة بالقرب من القشرة.

 

روسيا اليوم 

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