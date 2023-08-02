4 علامات على قدميك تكشف الاصابة بمرض في الكبد

الوكيل الإخباري- فحص القدمين أمر يجب القيام به بشكل يومي، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر على الأطراف السفلية، قد تدل على وجود مشكلة في الكبد.

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نستعرض في التقرير التالي، أعراض أمراض الكبد على القدمين، وفقًا لموقع "Times of india".



أعراض أمراض الكبد على القدمين



1- تورم القدمين

عندما يواجه الكبد صعوبة في أداء وظائفه الحيوية على النحو المطلوب، تتراكم السوائل والسموم في الجزء السفلي من الجسم، مما يؤدي إلى تورم القدمين



2- دوالي القدمين

يمكن لبعض أمراض الكبد، مثل تليف الكبد، أن تسبب حالة تسمي ارتفاع ضغط الدم البابي، الذي يؤدي إلى تكوين دوالي في الساقين والقدمين.



3- حكة القدمين

قد تشير حكة القدمين إلى الإصابة بأمراض الكبد التي تسبب تراكم الصفراء في الجسم، مثل تليف الكبد الصفراوي الأولي PBC والتهاب الأقنية الصفراوية الأولي PSC.



4- تنميل القدمين

تسبب بعض أمراض الكبد، مثل التهاب الكبد الوبائي C ومرض الكبد الدهني الكحولي، اعتلالًا في الأعصاب المحيطية، مما يؤدي إلى الشعور بتنميل في اليدين والقدمين.