تصلب الشرايين.. الأسباب والأعراض

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة القلب الألمانية إن تصلب الشرايين هو أحد أمراض الأوعية الدموية الخطيرة، حيث تتصلب الشرايين وتضيق بفعل تراكم الرواسب على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، ما يتسبب في اضطراب سريان الدم، وفي أسوأ الأحوال ينقطع سريان الدم.



من الضروري أيضاً اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والرياضة



وأوضحت المؤسسة أن أسباب تصلب الشرايين تكمن في ارتفاع مستويات الدهون في الدم، وارتفاع ضغط الدم وداء السكري والتدخين، بالإضافة إلى التقدم في العمر، في حين تتمثل أعراض تصلب الشرايين في ألم وضيق الصدر وضيق التنفس.





وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على تصلب الشرايين والمتمثلة في الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ما يشكل خطراً على الحياة.



ويتم علاج تصلب الشرايين بواسطة الأدوية، مثل أدوية القلب والأوعية الدموية أي أدوية خفض الدهون، وفي الحالات الخطيرة يتم اللجوء إلى الجراحة لتركيب قسطرة أو دعامة، بالإضافة إلى علاج الأمراض المزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم.



ومن الضروري أيضاً اتباع أسلوب حياة صحي، يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة، مع الإقلاع عن التدخين .

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