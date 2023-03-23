لفقدان الوزن الزائد .. أضف هذا المشروب لمائدة الافطار في رمضان !

الوكيل الإخباري- توصلت دراسة حديثة إلى أن مستخلَص زهرة الكركديه قد يعمل بدون أي آثار جانبية لأدوية إنقاص الوزن، كمساعد على فقد الوزن الزائد بالتخلص من الدهون. حيث تابع علماء في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن بأستراليا RMIT الدراسات السابقة حول الأمر واستخرجوا مركّبات مضادات الأكسدة المعروفة باسم الفينولات وحمض الهيدروكسي سيتريك من أزهار نبات الكركديه.



ونشرت دورية International Journal of Food Science and Technology الدراسة التي تمت فيها معالجة دفعات منفصلة من الخلايا الجذعية البشرية إما بالمستخلص الفينولي أو بحمض الهيدروكسي سيتريك، قبل تحفيزها لتتحول إلى خلايا دهنية.

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بينما بدا أن الحمض ليس له أي تأثير في الخلايا الدهنية، فقد تم اكتشاف أن الخلايا الدهنية المشتقة من الخلايا الجذعية المعالَجة بالفينول تحتوي على 95% نسبة دهون أقل من مجموعة التحكم من الخلايا غير المعالَجة. وتوصل علماء RMIT إلى أن المستخلص الفينولي يعمل من طريق تثبيط نشاط إنزيم هضمي يُسمى الليباز.



ويقوم إنزيم الليباز عادة بتكسير الدهون المبتلعة إلى أجزاء صغيرة يمكن امتصاصها من خلال جدران الأمعاء. ويتم تخزين الدهون الزائدة، التي لا يحتاج اليها الجسم للحصول على الطاقة بشكل سريع في الخلايا الدهنية. واستنتج العلماء الأستراليون أن من خلال منع الليباز من أداء وظيفته، تسمح فينولات الكركديه لهذه الدهون بالمرور ببساطة من خلال الجهاز الهضمي، وبالتالي تكسير الدهون وخسارة الوزن.

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