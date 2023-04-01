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السبت، 01-04-2023 10:18 ص

للحصول على القراءة الصحيحة.. 9 خطوات ضرورية لقياس ضغط الدم في المنزل

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الوكيل الإخباري- يعد اضطراب ضغط الدم من المشاكل الصحية التي تنطوي على العديد من المشاكل الصحية، لذا من الضروري إجراء قياس لضغط الدم بشكل دوري.

وبما أن الظروف قد لا تسمح بقياس ضغط الدم عند الطبيب دائماً، يُنصح باقتناء مقياس جيد للضغط للقيام بهذه العملية في المنزل. 


فيما يلي مجموعة من النصائح البسيطة التي يجب اتباعها عند قياس ضغط الدم في المنزل، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 

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عدم تناول الطعام
يُنصح بعدم تناول أي طعام أو شراب قبل 30 دقيقة من قياس ضغط الدم.

الذهاب إلى الحمام
حاول إفراغ المثانة قبل قياس الضغط لأن الشعور بالحاجة للتبول قد يؤثر على دقة قياس الضغط. 

الجلوس بشكل مريح
اجلس على كرسي مريح مع جعل ظهرك مفروداً ومدعوماً لمدة 5 دقائق على الأقل قبل أن تقوم بفحص ضغطك.

كيفية وضع ساقيك
ضع كلتا قدميك على الأرض وتأكد من عدم تقاطع رجليك.


وضعية الذراع
ضع ذراعك على منضدة على ارتفاع الصدر.

كشف الساعد
يجب وضع سوار قياس ضغط الدم على جلدك العاري، وليس فوق الملابس للحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم.



ثبت الحزام بشكل صحيح
تأكد من إحكام الحزام على ساعدك بشكل جيد ولكن لا تشده كثيراً. 


التزام الصمت
لا تتحدث أثناء قياس ضغط الدم.

التحقق من النتائج
قم بقياس ضغطك مرتين على الأقل بفاصل دقيقة أو دقيقتين، للتأكد من تطابق النتائج.

 

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