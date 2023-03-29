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الأربعاء، 29-03-2023 03:04 م

10 نصائح تجنبك التلبك المعوي في رمضان

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الوكيل الإخباري- تغير عادات تناول الطعام والإكثار منه في شهر رمضان يؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث تلبك معوي، ما يتطلب بعض الإجراءات التي يجب القيام بها لمواجهة تلك المشكلة.

يشعر الشخص المصاب بالتلبك المعوي ببعض الأعراض المزعجة، مثل الانتفاخ وألم البطن وحرقان في المعدة والتجشؤ والشعور بالغثيان، حسبما نشر موقع "WebMD".

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نصائح للوقاية من التلبك المعوي في رمضان


هناك بعض النصائح المتعلقة بالعادات الغذائية التي تساهم في الوقاية من التعرض للتلبك المعوي في رمضان، وتشمل ما يلي:


1- تناول وجبات صغيرة بدلاً من وجبتين كبيرتين فقط، حتى لا تضطر المعدة إلى العمل فوق طاقتها أو فترة طويلة.


2- تناول الطعام ببطء حتى يمكن مضغه بشكل سليم.


3- تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الأحماض، مثل عصير البرتقال والليمون أو تناول الطماطم.


4-تقليل أو تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين قدر الإمكان.


5- إذا كان التوتر السبب الرئيسي وراء عسر الهضم، فيجب تعلم طرق جديدة للتحكم في التوتر، مثل الاسترخاء.


6- محاولة التوقف عن التدخين، خاصة على الريق، لأنه يمكن أن يسبب تهيج بطانة المعدة.


7- تجنب ارتداء الملابس الضيقة لأنها تضغط على المعدة، مما قد يؤدي إلى دخول محتوياتها إلى المريء.


8-يُراعى المشي والحركة وممارسة بعض التمارين قبل وجبة الإفطار أو بعدها بساعة واحدة على الأقل.


9- عدم الاستلقاء على الظهر أو النوم بعد الأكل مباشرة، بل الانتظار 3 ساعات على الأقل بعد السحور قبل الذهاب إلى الفراش.


10- النوم مع رفع الرأس على وسادة ووضع القدمين على وسادة أخرى، وذلك حتى يتم السماح للعصارات الهضمية بالتدفق إلى الأمعاء بدلاً من المريء.

 

 

الكونسلتو الطبي

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