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الجمعة، 17-02-2023 10:41 م

لمن يعانون من قلة النوم .. تعويض ساعة يتطلب نوم 4 ليالٍ

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة أميركية، إن تعويض ساعة من نقص النوم، قد يتطلب نوم 4 ليال من 7 إلى 9 ساعات في كل ليلة منها.

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ونفت الدراسةٌ الاعتقادَ الشائعَ لدى ملايين الناس في العالم حول تعويض قلة النوم بعطلات نهاية الأسبوع عبر النوم أكثر ولساعات طويلة.

 

ووفق الباحثين فإن زيادة الحرمان من النوم تَعني زيادة وقت التعافي.

ولطالما شكلت قلةُ النوم والمشكلات الصحية الناجمة عنه، موضع بحث وتحليل لدى الخبراء خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على نمط حياة الإنسان.

 

وتختلف عدد ساعات النوم من شخص لآخر ومن طفل لكبير لكن الباحثين يتفقون، على أن النوم ليلا بشكل مستمر لمدة تصل لتسع ساعات يُعد أمرا صحيا.

 

ويرى الباحثون أن عادات النوم ومدتها، تغيرت منذ عقدين من الزمن، كما أنها تتأثر بالمنطقة وبطبيعة عمل الإنسان.


ويرى خبراء طب النوم أن أفضل طريقة لتعويض قلة النوم هي الالتزام بجدول لموعد النوم والالتزام به.


وترتبط قلة واضطرابات النوم بخطر الإصابة بمشكلات صحية على رأسها أمراض القلب والاضطرابات المناعية. ( سكاي نيوز )

 


 




 

 


 

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