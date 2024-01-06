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السبت، 06-01-2024 11:52 ص

دراسة: اضطرابات النوم تضعف الذاكرة

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن النوم غير الصحي في سنوات الـ 30 والـ 40 من العمر يضعف الذاكرة في منتصف العمر.

وتابع فريق البحث من جامعة كاليفورنيا 526 شخصاً متوسط أعمارهم 40 عاماً، واستمرت المتابعة لمدة 11 عاماً، ارتدى خلالها المشاركون جهاز تتبع على المعصم، لرصد توقيت وعدد ساعات النوم، ومعدل الحركة التي تقطع الاستغراق في النوم.

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ووجد الباحثون أن 49% من المشاركين لديهم درجة ما من اضطرابات النوم، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات حسب شدة الاضطراب.


وبحسب "الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب"، تبين أن الذين لديهم أكبر معدل من اضطرابات النوم كانوا أكثر تراجعاً في الاختبارات المعرفية بعد 10 سنوات.


وحذرت النتائج من مخاطر "تجزئة النوم" على القدرات المعرفية وصحة الذاكرة، حيث تبين أنها تسرع تدهور الذاكرة بمقدار الضعف.


وأشار البحث إلى أن عمق النوم وعدم اضطرابه يلعب دوراً أكثر أهمية من عدد ساعاته في الحفاظ على صحة الذاكرة.

 

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