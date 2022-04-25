لماذا نعطس في الصباح؟

الوكيل الإخباري - هل تعطس في الصباح أكثر من اللازم؟ هذا على الأرجح لأننا نتعرض لمسببات الحساسية الشائعة في الليل أثناء النوم وقد تكون أعراض الصباح انعكاسًا للتعرض الليلي.



غالبًا ما تكون أعداد حبوب اللقاح في أعلى مستوياتها في الصباح، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح ، يمكن أن يكون هذا هو الوقت الذي تظهر فيه الأعراض بشدة ، مما يؤدي إلى تكرار العطس.

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أسباب العطس الصباح

لا تقلق كثيرًا لأنه أمر طبيعي جدًا ويحدث لكثير من الناس، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب هذا العطس. فيما يلي 4 أسباب شائعة للعطس الصباحي:

1. الجيوب الأنفية



يمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية (أو الجيوب الأنفية) إلى نوبة العطس لأن الاستيقاظ قد يزعج بطانة الأنف ويؤدي إلى تدفق المخاط، والتهابات الجيوب الأنفية شائعة جدًا، وتظهر أعراض العطس الصباحي فقط في الجيوب الأنفية المزمنة.

2. الحساسية

يمكن أن تشتعل الحساسية في أي وقت خلال العام، خاصة خلال الربيع والصيف والخريف، وإذا كنت تعيش معهم، فقد تتعامل مع الأعراض المزعجة طوال اليوم وكل يوم. ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من أعراض الحساسية فقط في الصباح، وفي هذه الحالة يكونون بخير لبقية اليوم. يسمى طبيا التهاب الأنف التحسسي، وهو يؤدي إلى فرط الحساسية لبعث غبار المنزل ووبر الحيوانات والجراثيم الفطرية، قد يكون رد فعل تحسسيًا تجاه الوسادة أو السرير.

3. التهاب الأنف

التهاب الأنف الحركي الوعائي هو التهاب في الأغشية داخل الأنف، غالبًا ما يتسبب في نوبة عطس بعد تغير في درجة الحرارة أو تغيير في نشاط مناعة الجسم أثناء النوم، إذا كان لديك، فإن التعرض المفاجئ للهواء البارد / الأكثر دفئًا في الصباح يمكن أن يسبب نوبة عطس.

4. عطس الشمس

تسمى طبيا منعكس العطس الضوئي، وهي حالة يؤدي فيها المنبه إلى العطس الذي يصعب السيطرة عليه، تشمل المنبهات التعرض لأضواء ساطعة أو لأشعة الشمس قوية، يقرأ جسدك هذا الإحساس كما لو أن شيئًا ما يزعج أنفك ، لذا فهذه هي الطريقة التي يمكن للضوء الساطع أن يجعلك تعطس.

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