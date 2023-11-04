لمحبيها.. تعرف على أفضل وضعية للقراءة

الوكيل الإخباري - عندما نفكر في القراءة، غالبًا ما نتخيل أنفسنا ونحن مستلقون على الأريكة مع كوب من الشاي في اليد وكتاب مثير للاهتمام في اليد الأخرى، ومع ذلك نادرًا ما ندرك أن الوضع الذي نقرأ فيه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الصحة.



أفضل وضعية للقراءة

في كثير من الأحيان، لا نلتفت بكثرة إلى وضعيتنا أثناء القيام بالأنشطة التي لا تتطلب الحركة، إلا أن عاداتنا وبيئتنا المحيطة تلعب دورًا مهمًا في تأثير تلك الأنشطة على حياتنا.

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ويعتمد الوضع المثالي للقراءة بشكل أساسي على راحتك الشخصية وقدرتك على الاستمتاع بالقراءة لفترات طويلة.

و يُعتقد أن الوضع المثالي للقراءة يتضمن الجلوس على كرسي بشكل مستقيم مع استقامة الظهر واستدارة الرقبة قليلاً نحو الأمام، كما يجب وضع أيضا قدميك بشكل جيد على الأرض وثني ركبتيك بزاوية 90 درجة.



ونظرا لأن استخدام الوضع المريح الصحيح أثناء القراءة سيسمح لك بالاستمتاع بكتبك المفضلة لفترات طويلة دون وضع ضغط غير ضروري على مفاصل الجسم وعضلات الظهر والرقبة، كما أنه سيضمن تدفق الدم بشكل جيد في جميع أنحاء الجسم، ينصح المتخصصون بضرورة اتباعه أثناء القراءة.



وعلى الرغم من أننا ندرك تمامًا ما هو الأفضل بالنسبة لنا، إلا أننا في كثير من الأحيان لا نتبع تلك الأسس، وبالرغم من أن هذا ليس مثاليًا، إلا أن الواقع الذي نعيش فيه والذي يتعين علينا التكيف معه.



لذلك، بدلًا من القيام بالقراءة ونحن مقيدين بوضع معين، يجب تحسين أوضاع القراءة التي نختارها عادةً لتناسب احتياجاتنا وتوفر لنا تجربة أفضل.

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