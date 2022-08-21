لمرضى السكري.. علام تدل رائحة الأسيتون المنبعثة من الفم؟

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لعلاج السكري إن رائحة الأسيتون المنبعثة من فم مريض السكري تشير إلى وجود خلل ما.

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وأوضحت الجمعية أن هذا الخلل يكون في التمثيل الغذائي نتيجة للسكر الزائد بشدة.

وعندما لا يتم ضبط نسبة السكر بالدم، ولا يقوم الجسم بإنتاج ما يكفي من أنسولين لتحطيم الجلوكوز لا يصل إلى الخلايا ما يكفي من الطاقة، فيقوم بحرق الدهون، ويؤدي ذلك إلى إطلاق مادة كيميائية مركّبة تسمّى الكيتون، وهي تحتوي على الأسيتون الذي يُستخدم في إزالة طلاء الأظافر.

وأشارت الجمعية إلى أن رائحة الفم تشبه حينئذ رائحة التفاح الفاسد أو مزيل طلاء الأظافر، مشيرة إلى أن هذه الرائحة عادة ما تكون مصحوبة بعطش شديد وغثيان ودوار وإعياء والتنفس العميق والقسري واضطرابات الوعي.



وشددت الجمعية على ضرورة أخذ هذه الأعراض على محمل الجد؛ نظرا لوجود خطر حدوث غيبوبة السكري، والتي تهدد الحياة.



وأكدت أنه ينبغي نقل المريض إلى المستشفى على وجه السرعة للخضوع للرعاية الطبية في العناية المركزة.

العين الإخبارية

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