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الأحد، 03-09-2023 06:35 م

لمن تجاوز سن الأربعين ... تجنبوا هذه الاطعمة

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الوكيل الاخباري- مع تقدم الإنسان بالعمر تبدأ عملية التمثيل الغذائي في التباطؤ، ويصبح معرضاً لمشاكل صحية في حال لم ينتبه إلى ما يضعه بداخل بطنه.

وهناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها بعد بلوغ الأربعين، للحفاظ على قوام رشيق والبقاء بصحة جيدة.

ومع التقدم في العمر، تبدأ قوة جسم الإنسان في التراجع بشكل ملحوظ، إذ يجد المرء صعوبة في القيام بعدة أشياء اعتاد القيام بها سابقا ومن دون مشاكل تذكر.

كما أن فقدان الوزن يصبح أمرا أكثر صعوبة مع التقدم في العمر، حسب ما توصلت إليه دراسات سابقة.

وهناك مجموعة من الأطعمة التي تأتي بنتائج عكسية، وتزيد من وزن الإنسان عند تناولها بشكل متكرر.

الأطعمة التي يجب الاستغناء عنها

ومن بين الأطعمة الواجب الاستغناء عنها هناك الأطعمة فائقة المعالجة، إذ تمر بعدة خطوات معالجة وتحتوي على الكثير من المكونات والإضافات.

وتضم قائمة الأطعمة فائقة المعالجة: الوجبات الجاهزة، النقانق، الحلويات، المخبوزات، شكولاتة، المشروبات الغازية وغيرها.

وأوضحت مجلة "فوكوس" أن هذه الأطعمة غير صحية، ولا ينصح بتناولها في أي عمر، إلا أن خطورتها على الجسم تزداد بعد سن الأربعين.

وأضافت أن هذه الأطعمة لا توفر أي فيتامينات أو معادن.

وترفع هذه الأطعمة مستوى الأنسولين بشكل أكبر، كما أن خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة يزداد مثل السكري وأمراض القلب.

ولا تتوقف خطورة هذه الأطعمة عند هذا الحد بل إنها أيضا ترفع من إمكانية تعرض الجسم لالتهابات.

في المقابل، أفادت مجلة "تيشنيكر كرانكن كاسه" أن هناك مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة، التي يمكن الاعتماد عليها للبقاء بصحة جيدة بعد الوصول إلى سن الأربعين.

نظام صحي متوازن

ومن بين هذه الخطوات الاعتماد على نظام صحي متوازن وغني بالفواكه والخضرة من أجل تفادي ارتفاع الوزن، والحفاظ على صحة جيدة:

- إعطاء الأولية لمنتجات الحبوب الكاملة على غرار الخبز والأطعمة الغنية بالألياف، لأنها تشعرك بالشبع، وتنظم عملية الهضم بشكل أفضل.

- الاعتماد على الطعام الطازج، حيث غالبا ما تحتوي الوجبات الجاهزة على الدهون والسكر، ونادرا ما تعود بالفائدة على صحة الإنسان.

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