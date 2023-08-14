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الإثنين، 14-08-2023 08:56 م

ماذا تأكل عند الإصابة ببرد الصيف؟

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الوكيل الاخباري- لا يمكن علاج نزلات البرد في الصيف بالأدوية فقط، بل يحتاج المريض أيضًا إلى اتباع نظام غذائي صحي، يتضمن مجموعة محددة من الأطعمة.اضافة اعلان


أطعمة مفيدة عند الإصابة ببرد الصيف

1- شوربة الدجاج
يوصي الأطباء بتناول شوربة الدجاج عند الإصابة بنزلات البرد، لأنها تمنع الإصابة بالجفاف، وتمد الجسم بعناصر غذائية تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرته على محاربة العدوى الفيروسية، مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين.


2- الثوم
في دراسة أجريت عام 2016، وجد الباحثون أن مكملات الثوم تقلل من شدة نزلات البرد والإنفلونزا، بفضل قدرتها على تقوية مناعة الجسم وخصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات.

3- عسل النحل
يلعب عسل النحل دورًا كبيرًا في تخفيف السعال الناتج عن نزلات البرد ومساعدة الجهاز المناعي على التصدي للعدوى الفيروسية، ومع ذلك، يحظر تقديمه للأطفال الأقل من عام، لاحتوائه على بكتيريا قد تصيبهم بالتسمم الغذائي.

4- الزنجبيل
للزنجبيل تأثير إيجابية على مرضى نزلات البرد، حيث يساعد على تخفيف التهاب الحلق وتهدئة السعال وتقوية المناعة، لذلك ينصح بتناوله كمشروب ساخن أو إضافته مع التوابل المختلفة إلى الطعام أثناء الطهي.

5- الموز
يمكن لمرضى نزلات البرد التغلب على التعب والإرهاق عن طريق تناول الموز، ويرجع السبب إلى محتواه الجيد من السكريات الطبيعية، التي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة.

 




 

 


 

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