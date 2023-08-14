ماذا تأكل عند الإصابة ببرد الصيف؟

الوكيل الاخباري-

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لا يمكن علاج نزلات البرد في الصيف بالأدوية فقط، بل يحتاج المريض أيضًا إلى اتباع نظام غذائي صحي، يتضمن مجموعة محددة من الأطعمة.أطعمة مفيدة عند الإصابة ببرد الصيف1- شوربة الدجاجيوصي الأطباء بتناول شوربة الدجاج عند الإصابة بنزلات البرد، لأنها تمنع الإصابة بالجفاف، وتمد الجسم بعناصر غذائية تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرته على محاربة العدوى الفيروسية، مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين.2- الثومفي دراسة أجريت عام 2016، وجد الباحثون أن مكملات الثوم تقلل من شدة نزلات البرد والإنفلونزا، بفضل قدرتها على تقوية مناعة الجسم وخصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات.3- عسل النحليلعب عسل النحل دورًا كبيرًا في تخفيف السعال الناتج عن نزلات البرد ومساعدة الجهاز المناعي على التصدي للعدوى الفيروسية، ومع ذلك، يحظر تقديمه للأطفال الأقل من عام، لاحتوائه على بكتيريا قد تصيبهم بالتسمم الغذائي.4- الزنجبيلللزنجبيل تأثير إيجابية على مرضى نزلات البرد، حيث يساعد على تخفيف التهاب الحلق وتهدئة السعال وتقوية المناعة، لذلك ينصح بتناوله كمشروب ساخن أو إضافته مع التوابل المختلفة إلى الطعام أثناء الطهي.5- الموزيمكن لمرضى نزلات البرد التغلب على التعب والإرهاق عن طريق تناول الموز، ويرجع السبب إلى محتواه الجيد من السكريات الطبيعية، التي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة.