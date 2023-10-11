الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع التضخم في الأردن لـ 2.31 % خلال 9 أشهر

مبيضين: الحكومة على حياد تام بخصوص انتخابات رئاسة مجلس النواب

حماس: المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال

بيان من حزب الله حول التطورات في الجنوب اللبناني

شاهد لحظة إطلاق كتائب القسام طائرات مسيرة انتحارية نحو العدو

المقاومة تكشف مصير جيش الاحتلال في حال الاجتياح البري

مستعمرون يقتحمون "الأقصى"

الاحتلال: لن نسمح بمرور أي قوافل وقود ومساعدات لقطاع غزة

إطلاق دفعة صواريخ جديدة من لبنان نحو الأراضي المحتلة

الاحتلال مستمر بالقصف على خان يونس

عاجل

إطلاق دفعة صواريخ جديدة من لبنان نحو الأراضي المحتلة

الأربعاء، 11-10-2023 11:51 ص

ماذا يحدث للجسم عند تناول مشروبات الطاقة يوميا؟

60001c8e4236046a5411834a


الوكيل الإخباري - مشروبات الطاقة هي مشروبات تحتوي عادةً على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات المضافة والمواد المضافة الأخرى والمنشطات القانونية.

اضافة اعلان


ويمكن لهذه المنشطات أن تزيد من اليقظة والانتباه والطاقة، بالإضافة إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس، وغالبًا يكون لها تأثير ضار على الجهاز العصبي.

 

ماذا يحدث لجسمك عند شرب 1مشروبات الطاقة يوميًا؟
يختلف كل إنسان عن الآخر، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التي تحدث نتيجة تناول مشروب الطاقة بشكل منتظم، والتي تتمثل في:


- الشعور بمزيد من اليقظة
بعض الأبحاث ربطت الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة بتحسين اليقظة والمزاج المرتفع ورد الفعل السريع والقدرة على التحمل البدني.

- التأثير على الجهاز العصبي
مشروبات الطاقة قد تكون خطيرة، خاصًة تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، أو إذا كنت تحتسي العديد منها في فترة زمنية قصيرة".
تشير الأبحاث المنشورة في مايو 2019 في مجلة جمعية القلب الأمريكية إلى أن "الكميات الكبيرة من الكافيين والمنشطات الأخرى الموجودة في مشروبات الطاقة قد تكون ضارة بالجهاز العصبي، مثل زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس".

يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الشعور بالقلق والتوتر والعصبية أو تؤدي إلى مشاكل في النوم.


- استهلاك كمية كبيرة من الكافيين
بالرغم من أن القليل من الكافيين يمكن أن يساعد في تحسين اليقظة العقلية والطاقة والمزاج، ولكن تناول مستويات عالية من الكافيين بانتظام يمكن أن يسبب الجفاف، نظرًا لأن الكافيين مدر للبول، ويسبب أيضا مشاكل في المعدة والصداع والأرق.


- زيادة كمية السكر المضاف في الجسم
معظم مشروبات الطاقة يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بدرجة كبيرة، ويليه انهيار سريع، مما قد يجعلك تشعر بالتعب أكثر مما كانت عليه قبل تناول رشفتك الأولى، وهو الهدف المعاكس تمامًا لمعظم الأفراد الذين يستخدمون مشروبات الطاقة.

 

الكونسلتو 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
للاتااتتاللل

هل يمكن ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلات البرد؟

202310319745282DF

السمنة هي العامل الأخطر على قلب الحامل

202310102151339262A

الصلة وثيقة بين الأرق وارتفاع الضغط لدى المرأة

a311e5e97405daa7339dc794406c7106

لإنقاص وزنك بسهولة .. 8 أغذية عليك تجنبها

tbl_articles_article_21310_7142996c632-9b7c-47a8-b9df-5b894a041323

كيفية التعامل مع الإجهاد والحصول على قسط كاف من النوم

590261

العنب يُحسن صحة العين لدى كبار السن

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_25027_472d278f7ce-2bd1-40ee-9ef4-63b5b5614d53

هل القهوة تسبب التهابات الجسم؟- إليك الكمية الآمنة

65118acb4c59b7174607ae97

تعرف على ما يسببه نقص فيتامين الشمس لجسمك

1695195400_image

تعرف على حالات الإصابة بالصداع نتيجة الكافيين