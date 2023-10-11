ماذا يحدث للجسم عند تناول مشروبات الطاقة يوميا؟

الوكيل الإخباري - مشروبات الطاقة هي مشروبات تحتوي عادةً على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات المضافة والمواد المضافة الأخرى والمنشطات القانونية.

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ويمكن لهذه المنشطات أن تزيد من اليقظة والانتباه والطاقة، بالإضافة إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس، وغالبًا يكون لها تأثير ضار على الجهاز العصبي.



ماذا يحدث لجسمك عند شرب 1مشروبات الطاقة يوميًا؟

يختلف كل إنسان عن الآخر، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التي تحدث نتيجة تناول مشروب الطاقة بشكل منتظم، والتي تتمثل في:



- الشعور بمزيد من اليقظة

بعض الأبحاث ربطت الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة بتحسين اليقظة والمزاج المرتفع ورد الفعل السريع والقدرة على التحمل البدني.



- التأثير على الجهاز العصبي

مشروبات الطاقة قد تكون خطيرة، خاصًة تلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، أو إذا كنت تحتسي العديد منها في فترة زمنية قصيرة".

تشير الأبحاث المنشورة في مايو 2019 في مجلة جمعية القلب الأمريكية إلى أن "الكميات الكبيرة من الكافيين والمنشطات الأخرى الموجودة في مشروبات الطاقة قد تكون ضارة بالجهاز العصبي، مثل زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس".

يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الشعور بالقلق والتوتر والعصبية أو تؤدي إلى مشاكل في النوم.



- استهلاك كمية كبيرة من الكافيين

بالرغم من أن القليل من الكافيين يمكن أن يساعد في تحسين اليقظة العقلية والطاقة والمزاج، ولكن تناول مستويات عالية من الكافيين بانتظام يمكن أن يسبب الجفاف، نظرًا لأن الكافيين مدر للبول، ويسبب أيضا مشاكل في المعدة والصداع والأرق.



- زيادة كمية السكر المضاف في الجسم

معظم مشروبات الطاقة يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم بدرجة كبيرة، ويليه انهيار سريع، مما قد يجعلك تشعر بالتعب أكثر مما كانت عليه قبل تناول رشفتك الأولى، وهو الهدف المعاكس تمامًا لمعظم الأفراد الذين يستخدمون مشروبات الطاقة.

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