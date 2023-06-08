ما تأثير شرب كوبين من الكركم يومياً ؟

الوكيل الإخباري- وجد باحثون في جامعة نوتنغهام ترنت أن شرب 60 ملل من مشروب الكركم مرتين في اليوم سمح للاعبي كرة القدم بالعودة إلى لياقتهم قبل المباراة التالية بشكل أسرع مقارنة بأقرانهم.



ويتسبب لعب كرة القدم في تلف عضلات اللاعبين، وحدوث استجابة التهابية، ويعد التعافي السريع عاملاً حاسماً لتحسين أدائهم التالي، وتقليل مخاطر الإصابة.

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وبحسب "مديكال إكسبريس"، أجرى الباحثون تجربة تم استخدام مكملات الكركم الغذائية فيها، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، تناولت إحداها الكركم.



وأظهرت النتائج أن لاعبي مجموعة الكركم عادوا إلى مستويات خط الأساس من الألم الذاتي، وعلامات الالتهاب في الدم أسرع من المجموعة التي لم تستهلكه.

وقال الدكتور إيان فارلي الباحث الرئيسي: "يساعد الكركم في تقليل البروتينات المسببة للالتهاب في الدم، والتي تعرف باسم السيتوكينات، وتزداد استجابة للإجهاد وبعد تمارين رياضية شديدة".



وأضاف: "تشير دراستنا إلى أن مكمل الكركم، الذي يتم استهلاكه على أنه وسيلة سهلة لشرب 60 مل مرتين في اليوم، يمكن أن يقلل من درجة الالتهاب وألم العضلات الذي يعاني منه لاعبو النخبة بعد المباراة، خاصة من يلعبون مبارتين أو أكثر في الأسبوع".

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