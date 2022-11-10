الخميس 10-11-2022
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الخميس، 10-11-2022 01:47 م

ما تأثير وقت الشاشة على مهارات الأطفال اللغوية ؟

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الوكيل الإخباري-وجدت دراسة أجريت في جامعة هلسنكي أن مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل بمفرده في سن ما قبل المدرسة أمام الشاشة يرتبط بتطوّر قدرات اللغة، وأنه كلما زاد هذا الوقت قلت مهارات الطفل اللغوية ومستوى لغته بشكل عام.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، يشير وقت الشاشة إلى الوقت الذي يمضيه الأطفال في سن بين 2.5 سنة و4 سنوات أمام أجهزة التلفزيون وأجهزة الألعاب والكومبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وقالت الباحثة ريكا موستونن من قسم علم النفس وطب النطق: "يمكن أن يكون الوقت الذي تقضيه مع الطفل مفيداً لتطوير اللغة إذا كان الوالد والطفل يناقشان المحتوى الرقمي مع بعضهما البعض، فلحظات الاهتمام المشترك هامة لتنمية لغة الأطفال".

وأضافت: "يجب تقييد وقت الشاشة الذي يقضيه الأطفال في سن ما قبل المدرسة بمفردهم. يجب على الآباء أيضاً مراعاة عاداتهم من حيث ما إذا كان وقت الشاشة الخاص بالكبار يزعج التفاعل مع أطفالهم".

وشارك في الدراسة ما مجموعه 164 طفلاً وأمهاتهم، وأمضى الأطفال حوالي 79 دقيقة يومياً أمام الشاشة، منها 44 دقيقة بمفردهم، بينما بلغ متوسط وقت الشاشة للأم 5 ساعات ونصف يومياً.

ودعت نتائج الدراسة الآباء إلى مراقبة وقت الشاشة سواء للكبار أو الصغار، وتقييد وقت الطفل بمفرده أمام الشاشات.

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