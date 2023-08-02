ما سرعة المشي المفيد للقلب؟

الوكيل الإخباري- يعتبر المشي أحد أكثر أشكال التمارين شيوعاً وفائدة للجسم، فهو لا يتطلب زيارة صالة رياضية، وهو مجاني، ويمكنك المشي أثناء التنزه في حديقة أو داخل مركز تسوق خلال الطقس الحار.

اضافة اعلان



لكن يتطلب المشي الذي يقلل مخاطر أمراض القلب أن يكون مكثفاً، ويعني ذلك المشي بسرعة 3 أميال في الساعة، وقد يصعب تحديد السرعة التي تسير بها من دون جهاز المشي، أو تطبيق لحساب السرعة.



ووفق "فري ويل هيلث"، هناك طريقة غير حسابية لتحديد ما إذا كان نشاطك البدني قوياً بدرجة كافية وهي اختبار التحدث.



فيجب أن يتيح لك المشي معتدل الشدة إجراء محادثة، ولكن لا يمكنك الغناء. وعند المستوى القوي من النشاط، لا يزال بإمكانك التحدث بضع كلمات في كل مرة دون التوقف لالتقاط أنفاسك.



أما إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس لدرجة لا تسمح لك بالتحدث، فقد يكون مستوى شدتك مرتفعاً جداً. وقد تلاحظ أن وتيرتك تختلف من يوم لآخر. فإذا كنت تشعر بالتعب أو الألم من النشاط القوي في اليوم السابق، فلا بأس من تقليل وتيرتك في اليوم التالي.



الطريقة الحسابية

إذا كنت تستخدم جهاز المشي في الصالة الرياضية، لأقصى معدل لضربات القلب أثناء التمرين ابدأ بـ 220، واطرح عمرك. مثلاً، سيحصل الشخص البالغ من العمر 50 عاماً على 170. ويجب أن يكون هذا هو الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب أثناء التمرين.



زمن المشي

يحتاج الإنسان إلى 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أسبوعياً أو 75 دقيقة من التمارين المكثفة. ويُنصح بالمشي 30 دقيقة في اليوم، أو تقسيمها إلى فترتين مدة كل منهما 15 دقيقة.



ويساعد صعود المنحدرات على زيادة الكثافة والشدة، لكن تنبغي أن تكون الزيادة تدريجية، بمعدل دقيقة أو اثنتين، حتى لا تشعر بالإرهاق.

24