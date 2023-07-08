متى يستدعي التعرق زيارة الطبيب؟

الوكيل الإخباري-يعتبر التعرق أمرًا طبيعيًا مع ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الطقس الحار أو التعرض للتوتر والقلق وغيرها، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية.

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نستعرض في السطور التالية مدى خطورة التعرق الشديد ومتى يستدعي الذهاب للطبيب، حسبما نشر موقع "WebMD".



متى يصبح التعرق الشديد خطرًا؟



بشكل عام، فإن التعرق الشديد ليس خطيرًا من الناحية الطبية، لكن أحيانًا قد يشير إلى وجود مشكلات صحية أساسية، خاصة إذا كان التعرق في جميع أنحاء الجسم دفعة واحدة.



غالبًا ما يكون التعرق في الجسم بالكامل دفعة واحدة ناتجًا عن أمراض أو العدوى أو مشكلات في الهرمونات أو السرطان أو مشكلات الأعصاب، وغالبًا ما يحدث أثناء النوم، على عكس فرط التعرق العادي الذي يحدث فقط عند الاستيقاظ وفي الطقس الحار.



وبناءً على ذلك، يجب على أي شخص يعاني من التعرق في جميع أنحاء الجسم زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.



ويقوم الطبيب بتوجيه بعض الأسئلة، والتي تشمل ما يلي:



1- كم مرة في اليوم يجب عليك تغيير ملابسك؟



2- كم مرة في اليوم تستحم؟ وما نوع الصابون الذي تستخدمه؟



3- ما الطرق التي جربتها، مثل مضادات التعرق أو وسادات القدم للتحكم في التعرق المفرط؟

4-هل تعاني من أي تهيج جلدي في مكان التعرق الشديد؟



سيطلب الطبيب إجراء بعض التحاليل المعملية والاختبارات الأخرى للتحقق من الحالات التي يمكن أن تسبب فرط التعرق، مثل أمراض القلب ومشكلات الغدة الدرقية والسكري.



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