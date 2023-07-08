السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي أردوغان الا بشروط

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

وزير الزراعة يزور معهد باري في إيطاليا

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الارض

تجنبا للتبعات القانونية .. بيان حكومي هام اليوم السبت

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

طلبة توجيهي أدبي: أغلب أسئلة امتحان العلوم الإسلامية من سنوات سابقة

التربية تنشر أسئلة امتحان العلوم الإسلامية

السبت، 08-07-2023 11:19 ص

متى يستدعي التعرق زيارة الطبيب؟

2022_5_29_16_43_57_625


الوكيل الإخباري-يعتبر التعرق أمرًا طبيعيًا مع ارتفاع درجة حرارة الجسم أو الطقس الحار أو التعرض للتوتر والقلق وغيرها، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية.

اضافة اعلان


نستعرض  في السطور التالية مدى خطورة التعرق الشديد ومتى يستدعي الذهاب للطبيب، حسبما نشر موقع "WebMD".


متى يصبح التعرق الشديد خطرًا؟

بشكل عام، فإن التعرق الشديد ليس خطيرًا من الناحية الطبية، لكن أحيانًا قد يشير إلى وجود مشكلات صحية أساسية، خاصة إذا كان التعرق في جميع أنحاء الجسم دفعة واحدة.

غالبًا ما يكون التعرق في الجسم بالكامل دفعة واحدة ناتجًا عن أمراض أو العدوى أو مشكلات في الهرمونات أو السرطان أو مشكلات الأعصاب، وغالبًا ما يحدث أثناء النوم، على عكس فرط التعرق العادي الذي يحدث فقط عند الاستيقاظ وفي الطقس الحار.


وبناءً على ذلك، يجب على أي شخص يعاني من التعرق في جميع أنحاء الجسم زيارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.


ويقوم الطبيب بتوجيه بعض الأسئلة، والتي تشمل ما يلي:


1- كم مرة في اليوم يجب عليك تغيير ملابسك؟


2- كم مرة في اليوم تستحم؟ وما نوع الصابون الذي تستخدمه؟


3- ما الطرق التي جربتها، مثل مضادات التعرق أو وسادات القدم للتحكم في التعرق المفرط؟

 

4-هل تعاني من أي تهيج جلدي في مكان التعرق الشديد؟


سيطلب الطبيب إجراء بعض التحاليل المعملية والاختبارات الأخرى للتحقق من الحالات التي يمكن أن تسبب فرط التعرق، مثل أمراض القلب ومشكلات الغدة الدرقية والسكري.

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_20124_4464edbb090-867f-43d6-86f7-9854b15010aa

عرض عند الاستيقاظ علامة على ارتفاع ضغط الدم

2023_7_7_18_4_52_612

6 خطوات يجب اتباعها اذا شعرت بألم الصدر المفاجئ

2021_7_23_17_22_33_507

هل يجب غسل اللحوم قبل الطهي؟

579877_1688625089

هل يؤثر كوب الشاي على الكوليسترول في الدم؟

sick_tired_gym_main

جهاز لكشف الإجهاد الحراري أثناء التمارين

20237621104385FB

ما أثر الحرمان ليلة كاملة من النوم على الصحة ؟

أخبار متعلقة
download

الوذمة الحرارية.. الأعراض والعلاج

49b3b24d-9e84-4482-a641-3a5c9a4d17a7

أفضل الطرق لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة

د

إليك الحل .. مخاطر على مرضى القلب والسكري في الحر

62de423b2ebef

دراسة : حرارة الطقس تزيد حصى الكلى .. اليك طرق الوقاية

2020_11_13_17_45_4_220

نصائح تقلل من اضطرابات المعدة في الصيف

357221_8_1585995890

طبيبة تنصح بالإكثار من شرب الماء في الطقس الحار