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الخميس، 22-12-2022 08:59 ص

ما علاقة القهوة بضغط الدم ؟

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الوكيل الإخباري-رغم حديث دراسات عدة عن فوائد شرب القهوة، إلا أن بحثا علميا صدر مؤخرا أكد خطورة تناول المشروب الشعبي بالنسبة لمن يعاني ارتفاعا في ضغط الدم.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية، أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميا، بالنسبة لمن لديه ضغط دم يبلغ 160/100 أو أعلى، يرفع خطر الوفاة من أمراض القلب مقارنة بمن لا يتناولون المشروب بمقدار الضعف.

وتعليقا على نتائج الدراسة قال الدكتور ماسايوكي تيراموتو من كلية الطب بجامعة أوساكا في اليابان: "فوجئنا بأن تناول القهوة بكثرة كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد، ولكن ليس لدى أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو المصابين بارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى".

وشارك في الدراسة بالغون يعيشون في مدن مختلفة باليابان، خضعوا لفحوصات طبية واستبيانات تتعلق بنمط حياتهم على مدار 19 عاما، وثقت أكثر من 800 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة الدراسة.

وشدد الباحثون على أن دراستهم قائمة على الملاحظة، لذلك قد تكون هناك عوامل أخرى لم تؤخذ في الاعتبار، كما أن هذه التأثيرات تختلف من شخص لآخر، بسبب الجينات والسلوكيات والتعرض لأغذية ومشروبات أخرى.

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سكاي نيوز

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