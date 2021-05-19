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الأربعاء، 19-05-2021 01:55 م

ما علاقة معدل نبض القلب بعمر الإنسان؟

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الوكيل الاخباري - تحدثت إخصائية أمراض القلب، إيلينا غولوخوفا، عن تأثير معدل النبض على متوسط العمر المتوقع للإنسان.

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وقالت رئيسة مركز "باكوليف" لجراحة القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع "ميديك فورم": "لقد ثبت أن معدل ضربات القلب هو مؤشر مستقل على المدة التي سيعيشها المريض".


وفقًا لها، فإن الأشخاص الذين يعانون من معدل ضربات قلب نادر إلى حد ما "يميلون إلى العيش لفترة أطول".


وأوضحت الطبيبة أن مثل هذا النبض هو انعكاس لخصوصيات أجهزة الجسم، بما في ذلك السمبثاوي، اللاإرادي والعصبي، حيث تعمل هذه الأنظمة بطريقة توفر حماية معينة لصحة الإنسان، مما يجعل جسمه أقل عرضة للتغيرات السلبية.


على وجه الخصوص، يكون لدى الشبان والرياضيين معدل ضربات قلب أقل (أثناء الراحة). يتراوح من 48-52 (نبضة في الدقيقة). ولكن بالنسبة لشخص متقدم في العمر، قد يكون هذا التردد غير كافٍ بالفعل ويتطلب العلاج.

 

سبوتنيك

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