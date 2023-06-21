ما هو التهاب القرنية الضوئي وما اعراضه؟

الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن التهاب القرنية الضوئي هو التهاب يصيب القرنية والشبكية بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية لفترة طويلة أو بشكل مكثف.



آلام في العين وحساسية للضوء



وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بالتهاب القرنية الضوئي تتمثل في الشعور بآلام في العين وبوجود حبة رمل في العين وعدم وضوح الرؤية والحساسية الشديدة للضوء.



وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة المترتبة على التهاب القرنية الضوئي والمتمثلة في أضرار مستديمة بالقرنية والشبكية.



نظارة شمسية مناسبة



وللوقاية من التهاب القرنية الضوئي، ينبغي ارتداء نظارة شمسية مناسبة، أي ذات عدسات كبيرة، كما ينبغي أن تشتمل النظارة على أذرع كبيرة لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الساقطة من الجانب أيضا.



ومن المهم أيضا أن تكون النظارة مميزة بعلامات مثل “UV-400”، أي أن النظارة بإمكانها فلترة الأشعة فوق البنفسجية، التي يصل طولها الموجي إلى 400 نانومتر، أو علامة CE، التي تشير إلى التوافق مع معايير الصحة والسلامة.

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