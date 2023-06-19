القولون العصبي..قائمة بما يجب القيام به للحدّ من الأعراض

الوكيل الإخباري- قد تكون آلام وتقلصات المعدة من الأعراض التي تعاني منها بشكلٍ مزمن في حال كنت مصابًا باضطراب القولون العصبي، وذلك بحسب تغريدة تابعة للحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية على "تويتر".



وتؤثّر هذه الحالة المزمنة على الأمعاء الغليظة تحديدًا. وتشمل أعراض المرض الانتفاخ، والإسهال، أو الإمساك، والتعب، والإجهاد، والشعور بالغثيان، وآلام الظهر، وفقدان الشهية، والشعور بالتخمة، والمعاناة من مشاكل عند التبول.



وتُعتبر المشاكل، والضغوط النفسية، وتناول الأطعمة الحارة، أو الدهنية، والكافيين من مسببات القولون العصبي، كما يمكن الإصابة بهذه الحالة عبر الوراثة.



ويجدر بالذكر أنّه لا يوجد فرق بين القولون الهضمي والعصبي، إذ أنهما عبارة عن مرض واحد، ولكن يُصاب بعض الأشخاص باضطراب القولون العصبي بسبب عوامل نفسية أكثر من كونها هضمية.

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ويمكن للمصابين القيام بممارسات مختلفة لتخفيف أعراض هذا الاضطراب. ويكمن المفتاح بالتحكم في التوتر، وتغيير النظام الغذائي، ونمط الحياة.



ما يجب القيام به:

تحضير الطعام في المنزل

استخدام مكونات طازجة قدر المستطاع

تسجيل الأطعمة والأعراض التي تظهر عليك لمعرفة محفزات الأعراض، وتجنبها

الاسترخاء

ممارسة الرياضة



ما يجب تجنّبه:

تجنّب تأجيل أو تفويت وجبات الطعام

تجنّب تناول الطعام بسرعة

تجنّب الأطعمة الدهنية، أو الحارة، أو المصنعة

تجنّب تناول أكثر من 3 حصص من الفاكهة الطازجة في اليوم

تجنّب شرب أكثر من 3 أكواب من الشاي أو القهوة في اليوم

تجنّب المشروبات الغازية



سي ان ان

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