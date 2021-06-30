الأربعاء 30-06-2021
الوكيل الاخباري

فلسطين تعلن تسجيل 20 إصابة بـ 'المتحور الهندي '

37307 جرعات جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة بالمملكة

وزير الصناعة تؤكد لوفد تجاري سوري أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

الملك يُجدّد دعمه للفلسطينيين خلال لقائه بعباس - صور

رفع جلسة ' قضية الفتنة' إلى الخميس

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

90 مستوطنا يقتحمون ' الأقصى '

بعد مداهمة مستشفى خاص للتدقيق المالي.. الحموري يرد عبر الوكيل

انخفاض حالات غش زيت الزيتون.. تعرف على الأسباب

خفض العمر المسموح به للتطعيم من سن 18 سنة إلى 16

الأربعاء، 30-06-2021 12:32 م

ما هو سبب 'البرودة الغريبة' في اليدين والقدمين؟

2166058178525418


الوكيل الإخباري - يعاني البعض من برودة دائمة في اليدين والقدمين، الأمر الذي يسبب لهم مشاعر الإحباط والتعب والإرهاق، لكن صحيفة كشفت عن سبب بسيط لهذه المشكلة بلا تناول الأدوية.

اضافة اعلان


ووفقا للتقرير الذي نشرته مجلة "mindbodygreen" الطبية، تحت عنوان "السبب الغريب وراء برودة اليدين والقدمين.. ماذا تفعل حيال ذلك".


أشار الخبير في مجال التنفس، باتريك ماكيون، إلى أن برودة اليدين والقدمين حالة شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في التنفس.


وبحسب الخبير، عندما يتنفس الإنسان بشدة أو بسرعة كبيرة، فإن هذه العملية تقيد الأوعية الدموية (على عكس التنفس الأنفي البطيء، الذي يطلق أكسيد النيتريك - وهو جزيء يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الدورة الدموية وتوصيل الأكسجين إلى الخلايا).


ويقول الخبير: "عندما تنقبض الأوعية الدموية، يؤدي ذلك إلى وصول كمية أقل من الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم"، وبالتالي انخفاض حرارة الأصابع.


ويتابع الخبير: "عندما يتنفس الإنسان بشكل مفرط، فإنه يتخلص من الكثير من ثاني أكسيد الكربون، وإن نقص ثاني أكسيد الكربون يغير ما يشار إليه بمنحنى تفكك أوكسي هيموغلوبين، وعندما تفقد الكثير من ثاني أكسيد الكربون وتزداد درجة حموضة الدم، فإن الهيموغلوبين - وهو الناقل الرئيسي للأكسجين في الدم - لا يطلق الأكسجين، لذلك غالبًا ما يؤدي نقص الأكسجين في الأوعية الدموية إلى برودة اليدين والقدمين".

 

 

المصدر - النجاح 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
kADMK

7 فوائد مذهلة لشرب الماء في الصباح

images-2021-04-21T220133.919

الكشف عن سبب الرغبة الشديدة بالنوم بعد تناول الطعام!

697540038a630a221f37236a401090a45c9e4c93

الأعراض الرئيسية لجلطات الدم

20216271534511726P

أضرار التدخين خلال فترة الحمل

eye-boil-treatment-method

دمل العين ...اسبابه وطرق علاجه

اضطراب-جوي

مخاطر محتملة للمشي تحت المطر.. قد تتفاقم الأمراض المزمنة!

أخبار متعلقة
foot-test-for-peripheral-neuropathy

علامات على القدمين قد تدل على ارتفاع مستويات السكر في الدم!