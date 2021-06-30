ما هو سبب 'البرودة الغريبة' في اليدين والقدمين؟

الوكيل الإخباري - يعاني البعض من برودة دائمة في اليدين والقدمين، الأمر الذي يسبب لهم مشاعر الإحباط والتعب والإرهاق، لكن صحيفة كشفت عن سبب بسيط لهذه المشكلة بلا تناول الأدوية.

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ووفقا للتقرير الذي نشرته مجلة "mindbodygreen" الطبية، تحت عنوان "السبب الغريب وراء برودة اليدين والقدمين.. ماذا تفعل حيال ذلك".



أشار الخبير في مجال التنفس، باتريك ماكيون، إلى أن برودة اليدين والقدمين حالة شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في التنفس.



وبحسب الخبير، عندما يتنفس الإنسان بشدة أو بسرعة كبيرة، فإن هذه العملية تقيد الأوعية الدموية (على عكس التنفس الأنفي البطيء، الذي يطلق أكسيد النيتريك - وهو جزيء يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الدورة الدموية وتوصيل الأكسجين إلى الخلايا).



ويقول الخبير: "عندما تنقبض الأوعية الدموية، يؤدي ذلك إلى وصول كمية أقل من الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم"، وبالتالي انخفاض حرارة الأصابع.



ويتابع الخبير: "عندما يتنفس الإنسان بشكل مفرط، فإنه يتخلص من الكثير من ثاني أكسيد الكربون، وإن نقص ثاني أكسيد الكربون يغير ما يشار إليه بمنحنى تفكك أوكسي هيموغلوبين، وعندما تفقد الكثير من ثاني أكسيد الكربون وتزداد درجة حموضة الدم، فإن الهيموغلوبين - وهو الناقل الرئيسي للأكسجين في الدم - لا يطلق الأكسجين، لذلك غالبًا ما يؤدي نقص الأكسجين في الأوعية الدموية إلى برودة اليدين والقدمين".

المصدر - النجاح