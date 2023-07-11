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الثلاثاء، 11-07-2023 09:47 ص

سبب خطير لظهور "الذباب" أمام العينين

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الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة غالينا تشودينسكايا، أخصائية طب الأعصاب، أن هناك أسباب عديدة لظهور "الذباب" أمام العينين.

وتشير الطبيببة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن السبب الأكثر انتشارا هو ارتفاع أو انخفاض مستوى ضغط الدم، ما يتطلب مراجعة الطبيب وعلاج الحالة.

وتقول: "يمكن أن يكون السبب تلفَ الأوعية الدموية (اعتلال الشبكية). في هذه الحالة يكون ضعف البصر مؤقتا، وعادة يظهر على شكل انخفاض في وضوح الصورة، وظهور بقع كبيرة في مجال الرؤية، و"ذباب" أمام العينين. ويساعد العلاج في الوقت المناسب، على تقليل هذه الأعراض. أما عدم العلاج فقد يؤدي إلى تطور الحالة ما قد يؤدي إلى فقدان البصر".

ووفقا لها، يمكن أن يظهر "الذباب" أمام العينين بسبب التهاب الأغشية الوعائية (التهاب المشيمية)، التهاب شبكية العين أو الأثنين معا.

وتقول محذرة: "بالتوازي مع ذلك، من المرجح أن يلاحظ المريض صورا ضوئية - ومضات من الضوء. غالبا ما ينخفض وضوح الرؤية، وتتأثر الرؤية في الظلام. وأن الأمراض المعدية في الحالات المتقدمة يمكن أن تسبب العمى".

وتشير الطبيبة، إلى أن انفصال الجسم الزجاجي وشبكية العين يتسبب بالإضافة إلى "الذباب"، في ظهور الومضات، يصاحبه انخفاض في حدة البصر وشعور بالضباب في العين. لذلك تنصح بضرورة معالجة هذه الحالات في الوقت المناسب قبل أن تسبب العمى وخاصة الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر.

ووفقا لها، يمكن ملاحظة البقع الداكنة أمام العينين و"الذباب" وفقدان الرؤية لفترة قصيرة على خلفية القصور الفقري (اضطراب تدفق الدم في شرايين العمود الفقري)، حيث قد يحدث هذا في حالة الداء العظمي الغضروفي في العمود الفقري العنقي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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