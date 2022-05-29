الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الصناعة: مبادرة الشراكة مع مصر والإمارات تؤسس لتعاون غير مسبوق

الخارجية الفلسطينية: غياب التحرك الدولي يعد تواطؤا مع الانتهاكات الإسرائيلية

اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مختلف مناطق الخليل

"الدولية للطاقة الذرية": مستعدون للتعاون مع الأردن حول البرنامج النووي

مدير مستشفيات البشير ينفي ادخال اي اصابة بجدري القرود

توقعات بظهور جائحة جديدة

السودان.. البعثة الأممية تندد بمقتل متظاهرين وتدعو لإنهاء حالة الطوارئ

الأمن يحقق بشبهة انتحار شخص عن جسر عبدون

رفع العلم الفلسطيني في الأقصى ردًا على أعلام الاحتلال

تحذير من ضربات الشمس اليوم

الأحد، 29-05-2022 02:48 م

ما هي السموم الهرمونية؟

20320-هرمونات


الوكيل الإخباري - قال المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر إن السموم الهرمونية، مواد كيميائية يمتصها الجسم عبر الغذاء أو الجلد لتتوغل في النظام الهرموني، علماً أن تأثيرها يختلف تبعاً لنسبة تركيزها.

وأوضح المعهد الألماني أن هذه السموم تتراكم في الجسم وتهاجم النظام الهرموني وتُحدث تغيرات بالأنسجة، ما يرفع من خطر الإصابة بأمراض مثل السرطان، والعقم، والبدانة، وأمراض الأيض.


وتكمن في الكثير من منتجات الحياة اليومية، وعلى سبيل المثال توجد مادة البيسفينول "أ"، وهي مادة أساسية في صناعة البلاستيك، في لهاية الأطفال أو المُعلبات، كما أن المُلدّنات "فثالات" تُستخدم في مستحضرات التجميل مثل الشامبو، وكريمات العناية، بالبشرة، والوقاية من الشمس.


وطمأن المعهد أن خطر الإصابة بالأمراض لا يرتفع بسبب منتج واحد فقط، وإنما بفعل مجموعة من المصادر.

لذلك ينبغي اتباع نظام غذائي متنوع وتغيير ماركات المنتجات بانتظام، مع مراعاة تناول المواد الغذائية الطازجة وغير المُعلبة قدر المستطاع، نظراً لأن هذه المواد الضارة قد تنتقل إلى الطعام، إذا كان مغلفاً في عبوة مصنوعة من كلوريد متعدد الفينيل الطري.


ومن المهم أيضاً تهوية المنزل بانتظام لأن السموم الهرمونية تكمن أيضاً في مواد البناء والأثاث

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3161206-961241361

فوائد غير متوقعة لتدليك الساقين

2022_3_2_13_24_31_635

لماذا تنشأ حصوة اللعاب؟

arthritis

غذاء شائع يمكن أن يساعد في تقليل التهاب المفاصل

stt

انواع فواكه تحتوي على نسبة قليلة من السكر

czo1NzoiaHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuYWx3YXRhbnZvaWNlLmNvbS9uZXdzL2xhcmdlLzk5OTkxNzUzOTEuanBnIjs=

خرافات شائعة عن جدري القرود وهكذا نحمي أنفسنا منه

طريقة-عمل-عصير-الطماطم-بالسكر

آثار مدهشة لشرب عصير الطماطم

أخبار متعلقة
lvq

تعرف على مرض البهاق وطرق علاجه

WhatsApp Image 2022-05-07 at 2.26.23 PM

نصائح للتخلص من الأوردة العنكبوتية