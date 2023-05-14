ما هي "حمى الماعز".. وكيف يمكن الوقاية منها؟

الوكيل الإخباري -هل يمكنك تناول منتجات الألبان غير المبسترة مثل الحليب، والأجبان، والمثلجات، بالإضافة إلى اللحوم غير المطبوخة جيدًا.



وذكرت هيئة الصحة العامة في السعودية بتغريدة على "تويتر" أن استهلاك هذه الأطعمة قد يكون سببًا في الإصابة بعدوى الحمّى المالطية.



والحمى المالطية عبارة عن مرض بكتيري ناتج عن الأنواع المختلفة لبكتيريا البروسيلا، والتي تصيب الماشية، والخنازير، والماعز، والأغنام، والكلاب بشكلٍ رئيسي، بحسب ما أشارت إليه وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي،



ولدى هذه العدوى مسمّيات مختلفة، ومنها حمى قبرص، وحمى جبل طارق، وحمى الماعز.

اضافة اعلان



كما يمكنها الانتقال عبر الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابة، أو إفرازات هذه الحيوانات، ومن خلال الهواء في الحظائر والاسطبلات.



ويمكن أن تُسبّب هذه العدوى مجموعة الأعراض، وقد تشمل العلامات الأوليّة التّالي:



التّعرق

الشّعور بقشعريرة

فقدان الشّهية

الصّداع

ألم في العضلات، والمفاصل، والظّهر

الإعياء والخمول



وأشارت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إلى أنه لا يُوجد لقاح بشري للوقاية من هذا المرض، ما يعني أنّه من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى، وتشمل تلك الخطوات التّالي:



الحرص على طبخ اللحوم جيدًا حتّى تصل لدرجة حرارة تتراوح بين 63 و74 درجة مئوية



الامتناع عن تناول منتجات الألبان غير المبسترة، بما فيها الحليب، والأجبان



الحرص على غسل اليدين قبل وبعد التّعامل مع الحيوانات



اتّخاذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع الحيوانات، وذلك باستخدام قفازات مطاطية، ونظارات، وملابس واقية



سي ان ان