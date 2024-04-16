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الثلاثاء، 16-04-2024 12:23 م

ما هي متلازمة المقصورة؟

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الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن متلازمة المقصورة (Compartment syndrome) هي حالة طبية خطيرة تحدث عند زيادة الضغط في عضلات الذراعين والساقين، التي تنقسم إلى ما يسمى "المقصورات".

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن متلازمة المقصورة تحدث بسبب التعرض لإصابة مثل السقوط على الذراع أو الساق، أو التحميل الزائد على العضلات عند ممارسة الرياضة أو الحروق.

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ويؤدي الضغط إلى تعطيل تدفق الدم إلى العضلات والأعصاب، ما يتسبب في حرمانها من الأكسجين والعناصر المغذية، الأمر الذي ينجم عنه نخر الأعصاب والعضلات في المقصورة.


الأعراض
وتتمثل أعراض متلازمة المقصورة في الشعور بألم شديد ومحدودية الحركة، وقِصر العضلات، وضعف العضلات واضطرابات الإحساس مثل الخدر والتورم ومظاهر الشلل.


وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك لتجنب العواقب الخطيرة، التي قد تترتب على متلازمة المقصورة والمتمثلة في بتر الأطراف، أو الفشل الكلوي الناجم عن انحلال الرُّبَيْدَات.

 


ويتمثل العلاج في الجراحة، حيث يقوم الجراح بقطع اللفافة حول مجموعة العضلات المصابة، بحيث تتوفر للأنسجة العضلية المتورمة مساحة أكبر، وبالتالي يتم تقليل الضغط في المقصورة.

 

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