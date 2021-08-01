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الأحد، 01-08-2021 04:11 م

متى يجب إجراء فحوصات جينية قبل الحمل؟

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الوكيل الإخباري - صدر تقرير طبي عن مدير معهد علم الوراثة التناسلية في جامعة مونستر الألمانية، يشير فيه إلى أهمية الفحوصات الجينية التي تجرى قبل الحمل، ومتى تكون ضرورية.

حيث أشار البروفيسور فرانك توتلمان، أن نسبة إنجاب طفل مصاب بمرض خلقي، ارتفعت لتتراوح بين 3 إلى 4%، لكن الفحوصات الجينية قبل الحمل لا تضمن إنجاب طفل سليم بنسبة 100%، والعكس صحيح.

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ولكن أشار البروفيسور إلى أن هناك حالات تتطلب إجراء فحوصات جينية قبل الحمل، مثل وجود صلة دم بين الزوجين، أو وجود أمراض وراثية في الأسرة، أو في حالات تكرار الإجهاض أو ولادة طفل ميت.


لذلك فعلى الرغم من أن الفحوصات الجينية قبل الحمل لا تضمن إنجاب طفل سليم، لكنها مهمة جداً للحالات السالف ذكرها.


ويمكن للأزواج الذين لديهم رغبة في الإنجاب، ولكن يخافون من إنجاب طفل مصاب بمرض خلقي، إجراء عملية التلقيح الصناعي، التي يجري فيها اختيار الأجنة التي تتمتع بجينات سليمة.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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