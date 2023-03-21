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الثلاثاء، 21-03-2023 02:24 م

مخاطر الإفراط في تناول فيتامين D

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور سيرجي فيالوف، أخصائي أمراض الكبد  ، إن الإفراط في تناول الفيتامينات قد يتسبب الإصابة بأضرار خطيرة.

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أوضح فيالوف، أنه لا بد من اختيار الأطعمة التي تمد الجسم بما يحتاجه من فيتامينات وعناصر غذائية.

وأشار إلى أنه عند تناول الفيتامينات بدون استشارة الطبيب وبشكل مفرط، قد يتعرض الشخص إلى ارتفاع تركيز الفيتامينات في الجسم، ما يؤدي إلى أضرار خطيرة.

وأضاف أن الإفراط في تناول فيتامين D يمكن أن يؤثر بشكل سلبي كبير صحة العظام والأوعية الدموية والجهاز المناعي وأيضًا القدرات المعرفية للشخص.


وأوضح أن الجرعات الزائدة من فيتامين D إلى ارتشاح الكالسيوم من العظام، وتثبيط منظومة المناعة وضعف الأوعية الدموية والذاكرة.


ووفقًا لنتائج دراسة بريطانية، فإن الإفراط في تناول هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى التخلف العقلي.


ويحتاج الجسم يوميًا إلى 600-800 وحدة دولية من فيتامين D.

 

الكونسلتو الطبي 

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