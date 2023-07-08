السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه من وزارة التربية والتعليم

تفعيل الهوية الرقمية مجانا من خلال عدد من المكاتب البريدية غداً

أفعى فلسطين تلدغ فتى في السلط وحالته حرجة

عمان لحوارات المستقبل تناقش الفوائد البنكية وأثرها على المؤسسات والأفراد

صادرات اربد تقترب من نصف مليار دولار للنصف الأول من العام الحالي

الحمل الكهربائي يسجل 3310 ميجا واط مساء الجمعة

رسالة لطلبة التوجيهي واولياء الامور

مجلس محافظة الطفيلة يبحث سير العمل في عدد من المشروعات

الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الدعم السريع تتهم الجيش بقصف الأحياء السكنية ومقتل 31 شخصا

السبت، 08-07-2023 04:26 م

مقارنة بين تأثير الحليب الحيواني والنباتي على الأسنان

202378171753219D


الوكيل الإخباري- تتجاوز رعاية صحة الفم عادات التنظيف، فقد أظهرت أبحاث وجود علاقة وثيقة بين النظام الغذائي وصحة الأسنان، كما يؤثر ضعف القدرة على المضغ على اتباع نظام غذائي صحي.

اضافة اعلان


نوعية البروتينات التي يحتوي عليها الحليب الحيواني تساهم في منع تسرطن الحليب


تحتوي البدائل النباتية للحليب على مستويات مماثلة من الكالسيوم والفوسفات
وتعتبر الألبان عنصراً أساسياً من نظام صحي متوازن لصحة الأسنان، فالحليب والجبن واللبن (الزبادي) من الأطعمة فائقة الكثافة، التيتوفر البروتين والكالسيوم ومجموعة من المغذيات الأساسية.

 

الحليب وبدائله
اللاكتوز هو الكربوهيدرات الرئيسي في الحليب ومنتجات الألبان، وقد ثبت أنه أقل حمضية وتسبباً في السرطان مقارنة بالسكريات الأخرى، بحسب "مديكال إكسبريس".


لكن مع نمو سوق بدائل الحليب النباتية، ترجح المقارنة الحليب الحيواني من ناحية الكربوهيدرات وتأثيرها، فالمنتجات النباتية تحتوي على السكروز والغلوكوز والمالتوز، وكلها أكثر تسرطناً، وتأثيرها أسوأ للأسنان، مقارنة باللاكتوز، وفق "جمعية طب الأسنان الأسترالية".

وبالنسبة للمعادن، تحتوي البدائل النباتية للحليب على مستويات مماثلة من الكالسيوم والفوسفات، ولكن يجب إضافتها من خلال التدعيم، ومحتوى هذه المعادن يختلف باختلاف العلامات التجارية والمنتج النباتي المستخدم.


وقد أظهرت الأبحاث أن الكالسيوم الموجود في الجبن أو الكالسيوم والفوسفات في الحليب الحيواني ومنتجاته يساعد على استعادة المعادن التي قد تكون الأسنان قد فقدتها بسبب الأطعمة الأخرى.


البروتينات
توجد أدلة على أن نوعية البروتينات التي يحتوي عليها الحليب الحيواني، تساهم في منع تسرطن الحليب، بسبب تأثيرها المضاد للبكتريا. ومنها بروتينات اللاكتوفيرين والليزوزيم واللاكتوبيروكسيديز.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202378175351504HK

هل يمكن علاج التهابات المفاصل بالتوابل والأعشاب؟

2023_7_6_20_22_42_134

خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول عسل النحل !

2023_7_3_23_39_2_261 (1)

بعد وفاة أحمد قنديل .. كيف يسبب الحزن النوبة القلبية؟

173-001300-calcium-milk-foods_700x400

أطعمة تحتوي على الكالسيوم أكثر من الحليب

20237805437427L

دراسة : تلوث الهواء يهدد الصحة النفسية

2020_2_4_16_37_43_913

5 علامات قد تشير لإصابتك بورم بالجيوب الأنفية

أخبار متعلقة
istock-479730217

الشاي الأسود أم الأخضر.. أيهما أفضل لصحة الكلى؟

2023_6_26_19_19_54_225

في أي عمر يتناول الرضيع العنب؟

ك

لماذا يزيد الطقس الحار من تكوّن حصوات الكلى؟

2021_2_10_17_11_42_515

النعناع لمرضى الضغط .. مسموح أم ممنوع؟