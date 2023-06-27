الشاي الأسود أم الأخضر.. أيهما أفضل لصحة الكلى؟

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض الأشخاص عن الأفضل بين الشاي الأسود والأخضر لصحة الكلى، لإدراج الأكثر فائدة بينهما في النظام الغذائي اليومي وتجنب الآخر.

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نستعرض في التقرير التالي، تأثير الشاي الأخضر والأسود على الكلى، وفقًا لموقع "Kidney Nutrition Institute".



تأثير الشاي الأسود على الكلى

يجب الحذر من الإفراط في تناول الشاي الأسود، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الأوكسالات، التي تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.



وللحد من الإصابة بحصوات الكلى عند تناول الشاي الأسود، ينصح الأطباء بإضافة الحليب إليه، لأن الكالسيوم المتوفر به يجعل الأوكسالات تستقر في الأمعاء ويمنعها من الوصول للمسالك البولية.



ومع ذلك، يعتبر الشاي الأسود مشروبًا آمنًا لمرضى الكلى، لاحتوائه على نسبة منخفضة من البوتاسيوم، تبلغ حوالي 90 ملليجرامًا لكل كوب، بالإضافة إلى خلوه تمامًا من الفسفور والصوديوم.



تأثير الشاي الأخضر على الكلى

يتميز الشاي الأخضر باحتوائه على نسبة أقل من البوتاسيوم مقارنة بالشاي الأسود، ويحتوي على 2 ملليجرام فقط من الصوديوم، ويخلو تمامًا من الفسفور.



ويوفر الشاي الأخضر حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض الكلى، بفضل محتواه العالي من البوليفينول، وهي مادة تقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي على الكليتين، نظرًا لخصائصها المضادة للأكسدة.



الكونسلتو الطبي

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