مكمل الكافيين قد يعالج قصر النظر لدى الأطفال

الوكيل الإخباري - توصلت دراسة جديدة نُشرت في المجلة البريطانية لطب العيون إلى أن مستقلب الكافيين الذي يسمّى 7-MX يؤدي إلى إبطاء تطّور قصر النظر لدى الأطفال والذي يُعرف باسم "مايوبيا".



وإذا ثبت أن مكمّل 7-MX الذي يتوفر في شكل أقراص آمن وفعّال في التجارب السريرية الموسّعة قد يصبح علاجاً قيماً لحالة لاتزال الخيارات الطبية للتعامل معها محدودة.



ويستخدم 7-MX في الدانمارك لعلاج قصر النظر منذ 2009، لكن حتى الآن لم يتم تقييمه بشكل كامل في دراسات طويلة المدى.



وقد سعى باحثون في إحدى عيادات العيون الدانماركية في هذه الدراسة لمعرفة مدى سرعة تدهور نظر الأطفال الذين يتناولون هذا العلاج.



وراجع فريق البحث السجلات الطبية لـ 711 طفلاً (356 فتاة و355 فتى) عولجوا من قصر النظر بين 2000 و2021، حيث تم تتبع درجة قصر النظر لديهم لمدة 3 سنوات ونصف، وقياس متوسط درجة الخطأ الانكساري.



وأظهرت النتائج أنه مع تناول أقراص يومية لمدة 6 سنوات من مكمّل 7-MX بمتوسط جرعة يبلغ 470 ملغ في عمر 7 سنوات، فإن قصر النظر يزداد بقدار 2.65 D، بينما سيزداد بمقدار 3.49 D خلال نفس الفترة من دون علاج.



ومع زيادة جرعة المكمّل إلى 1000 ملغ يومياً سيقل تطوّر قصر النظر (المايوبيا) إلى 1.43 D. ويعني ذلك إمكانية استخدامه كعلاج فعّال في وقف تدهور البصر الذي تسببه هذه الحالة.



وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من التجارب السريرية وأخذ بعض العوامل في الحسبان، يتوقع الباحثون التوصل إلى علاج قريب لخالة قصر النظر الحاد لدى الأطفال.

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