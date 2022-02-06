نصائح ذهبية لخسارة الوزن في الشتاء

الوكيل الإخباري - على عكس الشائع، تُظهر الدراسات أن فصل الشتاء هو الفترة الأبرز خلال السنة من أجل إنقاص الوزن، إذ خلال ممارسة الحركة والرياضة في درجات حرارة أكثر برودةً، ترتفع قدرة الجسم على حرق الدهون.

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ومن أهم النصائح التي يمكن اتباعها للاستفادة من هذه الفترة:

1 - اعتماد نظام غذائي يحتوي على الحمضيّات وحساء الدجاج ودقيق الشوفان والإجاص والملفوف والفلفل الحار والقرع والرمان.

2 - الخروج من المنزل في الهواء الطلق، لا سيما خلال الطقس البارد.

3 - الاعتماد في المشروبات الساخنة على الشاي الأخضر.

4 - شرب كوب من الماء قبل تناول كل وجبة.

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