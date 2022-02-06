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الأحد، 06-02-2022 01:31 م

تحذير.. استخدام أجهزة التدفئة تؤذي عينيك في الشتاء

وسائل_التدفئة_في_فصل_الشتاء


الوكيل الإخباري - بالنسبة للجزء الأكبر من الناس فإن البقاء دافئًا في الشتاء يشمل استخدام البطانيات المريحة والسترات الصوفية السميكة والاستفادة من وسائل التدفئة الداخلية، وعلى الرغم من أن هذه الوسائل قد تبدو مريحة إلا أنها قد تساهم في مشاكل مثل جفاف العين.

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تنتج فتحات التدفئة أو المدافئ الهواء الساخن والجاف الذي قد يؤذي عينيك، خاصةً إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، لذا تجنب الجلوس مباشرة أمام المدفأة أو فتحات التدفئة في منزلك إذا كنت تريد تجنب جفاف العين.

 

يمكن أن تسبب السخانات جفاف العين، علاوة على ذلك تتسبب الحرارة في تبخر الدموع، ما يجعل العينين عرضة للخطر، ويمكنك أيضًا إعادة توجيه فتحات التدفئة في سيارتك خاصة إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة.

 

تبعث سخانات الأشعة تحت الحمراء (IR) نوعًا من الإشعاع يختلف كثيرًا عن الإشعاع المرتبط بآلات الأشعة السينية أو لمبات الإضاءة، بعض خصائص الأشعة تحت الحمراء (IRR) يمكن مقارنتها بخصائص الضوء المرئي.

 

تتدفق  الأشعة تحت الحمراءبشكل أساسي عبر الهواء ، ويسخن عناصر أخرى مثل الأثاث أو جسمك ولكن ليس الهواء، وقد تؤدي السخونة الشديدة إلى حرائق أو حروق جلدية خطيرة، علاوة على ذلك ، نظرًا لأن العين تحجب الأشعة تحت الحمراء، تبدأ سخونة العين في الارتفاع ما يؤدي إلى تلف العين واحتمال الإصابة بالعمى.

 

إذا قمت بتشغيل المدفئة بانتظام في منزلك ، فسوف يقلل من رطوبة الهواء الداخلي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تهيج في العين ويجعلها تتعرض للحكة والجفاف.

 

 

لبنان 24 

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