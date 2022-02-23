الوكيل الإخباري - ما هي أعراض أورام الغدة الدرقية الحميدة، وكغيرها من أعضاء الجسم تتعرض الغدة الدرقية المسؤولة عن إفراز وتنظيم الهرمونات في الجسم للأورام الحميدة والسرطانية التي يمكن أن تؤثر على عملها.





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ووفقًا للجمعة الأمريكية للغدة الدرقية، فإن حوالي 50% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يعانون من وجود عقيدة ضمن الغدة الدرقية. وهي منتشرة بشكل واسع حول العالم.

ما هي أنواع أورام الغدة الدرقية

هناك أربعة أنواع رئيسة من أورام الغدة الدرقية، وهي الاتي كما جاءت على موقع "ويب طب":



1- سرطان الغدة الدرقية الحليمي : هو الورم الأكثر شيوعًا، ويشكل حوالي 80% من أورام الغدة الدرقية. وغالباً ما يتم تشخيص هذا المرض لدى من تتراوح أعمارهم بين 30 و 50، ويظهر بنسبة أعلى بمعدل 3 مرات لدى النساء.

2- سرطان الغدة الدرقية الجريبي : وتصل نسبة الإصابة بهذا النوع لحوالي 10-15% من أورام الغدة الدرقية، وهو شائع أيضاً بنسبة أكبر ب 3 مرات لدى النساء.

3- سرطان الغدة الدرقية النخاعي: نوع نادر من أورام الغدة الدرقية، ويشكل 5-10% من جميع الأورام، ويظهر لدى العائلات التي تعاني اضطرابات في الغدد الصماء الأخرى.

4- سرطان الغدة الدرقية الكشمي : من الأنواع النادرة وتقترب نسبة الإصابة من 5% من جميع الأورام، ويصيب عادة الأشخاص في أعمار متقدمة، النساء منهم بشكل خاص.

ما هي أسباب أورام الغدة الدرقية الحميدة

تحدث الإصابة بأورام الغدة الدرقية الحميدة نتيجة بعض الأسباب التي تختلف من فرد لآخر، ومنها:



1- إلتهاب الغدة الدرقية المزمن: نتيجة الإلتهاب المستمر في الغدة الدرقية ما يتسبب بحدوث اضطرابات في مستويات هرمونات الغدة الدرقية، وهو الأمر الذي من شأنه إصابة الشخص بالأورام الحميدة في الغدة الدرقية.

2- الدراق متعدد العُقيدات: وهو تضخم يحصل في عُقيدات الغدة الدرقية جراء نقص نسبة اليود الموجودة في الغدة الدرقية.

3- فرط نمو أنسجة الغدة الدرقية الطبيعية: ويُسمى أيضاً بالورم الغدي الدرقي، ولكنه لا يُشكل خطراً على المُصاب ما دام حجم الورم صغير ولا يُعد ورماً خبيثاً.

4- كيس الغدة الدرقية: تدعى كتل الأورام الغدية الدرقية الغنية بالسوائل بالكيسات، غالبًا ما تكون غير سرطانية، ولكن في بعض الحالات تكون حاملة لمكونات سرطانية صلبة.

5- سرطان الغدة الدرقية: وتشير صلابة الأورام السرطانية والتي تكون مُسببة للألم، إلى الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

6- نقص الأيودين: أو اليود يؤدي للإصابة بأورام الغدة الدرقية الحميدة.

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