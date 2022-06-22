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الأربعاء، 22-06-2022 02:09 م

نصائح ذهبية للعناية بالأقدام في الصيف

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الوكيل الإخباري - يتطلب ارتداء الأحذية المفتوحة خلال فصل الصيف تمتع الأقدام بمظهر جميل يعكس الاعتناء الجيد بها.

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وأوضحت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أن حمام القدم يمثل أولى خطوات العناية بالأقدام؛ حيث إنه يعمل على تليين البشرة والأظافر وتحضير الأقدام للخطوات التالية.

 

ولهذا الغرض، يتم ملء حوض صغير بالماء الدافئ، مع إضافة مستحضرات العناية الخاصة بحمام الأقدام، مثل أحد الزيوت النباتية، والتي تتمتع بمفعول مرطب وتجعل الأقدام لينة. ويراعى وضع الأقدام في الحمام لمدة لا تزيد عن 5 دقائق تقريبا، كي لا تلين الأقدام بشكل مبالغ فيه، مما يتسبب في أثر عكسي.

إزالة طبقة الجلد المتقرنة
وأضافت البوابة الألمانية أن الخطوة التالية تتمثل في إزالة طبقة الجلد المتقرنة باستعمال أدوات العناية بالأقدام المخصصة لذلك، مثل الحجر الخفاف أو مِبرد مصنوع من معدن الكوارتز، ولكن مع مراعاة عدم المبالغة، وذلك لوظيفتها المهمة في حماية الأنسجة الكامنة تحتها من الالتهابات، التي قد تنجم عن الضغط أو الاحتكاك أو الحرارة.


وبعد ذلك، يأتي دور العناية بالأظافر. وأوضحت "هاوت.دي" أنه ينبغي أن تبقى الأظافر قصيرة وألا تتجاوز الإصبع، وذلك تجنبا للإزعاج، لا سيما عند ارتداء حذاء مغلق.

 

قص الأظافر
وينبغي قص الأظافر بشكل مستقيم تماما وعدم استعمال المبرد في الزوايا إطلاقا؛ حيث يتسبب ذلك في نمو الأظافر نحو الداخل، مما يُزيد من خطر الإصابة بالتهابات الأظافر.
وبعد قص الأظافر ينبغي استعمال المِبرد على أطراف الأظافر حتى تصبح ناعمة وكي لا يسهل كسرها، ثم إزالة الجلد الزائد على أطراف الأظافر برفق باستعمال المبرد الخشبي المخصص لذلك.

 

وفي الخطوة الأخيرة، ينبغي ترطيب القدمين؛ حيث يعتني الكريم المخصص للأقدام بالبشرة المجهدة، ويساعد على إمدادها بمواد العناية اللازمة، وتسهم الكريمات المحتوية على اليوريا بشكل جيد في محاربة المناطق الخشنة، وبالتالي تجنب تكوّن الجلد المتقرن.

العين الإخبارية 

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