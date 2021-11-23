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الثلاثاء، 23-11-2021 04:32 م

نقص فيتامين د عند الأطفال.. إليك مخاطره وأعراضه

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الوكيل الإخباري - يمثل فيتامين د أهمية كبيرة لصحة الأطفال، لأنه يساهم بدرجة كبيرة في عملية نمو العظام، والعمل على تقويتها، وحمايتهم من والهشاشة والإصابة بالكسور والكساح وتقوس الساقين.

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لذلك، يحتاج الأطفال إلى نظام غذائي غني بالمعادن والفيتامينات للنمو بشكل صحي، والحماية من فرص الإصابة بالأمراض، وبالتالي يجب حرص الأم دائمًا على كل ما يتناوله طفلها.

ويولد بعض الأطفال أو يصابون بحالات طبية تؤثر على طريقة امتصاص أجسامهم لفيتامين د، ومن بين تلك الحالات ما يلي:

- الاضطرابات الهضمية.
- التهاب الأمعاء.
- التليف الكيسي.
- مشاكل في الكلى.

 

أعراض نقص فيتامين د عند الأطفال

1- التعب والإرهاق
يمكن أن يكون للشعور بالتعب أسباب عديدة، وقد يكون نقص فيتامين د أحدها، وفي دراسة بحثية أُجريت على 39 شخص، ارتبط انخفاض مستويات فيتامين د، بالتعب والإرهاق العام في الجسم.
2- تأخر النمو
ربطت بعض الدراسات، بين انخفاض فيتامين د في الجسم، ومعاناة بعض الأطفال من مشاكل في النمو، حيث وجد الباحثون أن نقصه في الجسم يؤدي إلى صعوبة المشي وتأخر عملية التسنين.
3- ألم العظام
عندما ينخفض فيتامين د لدى الطفل، يصبح جسمه أقل قدرة على امتصاص معدن الكالسيوم من الأطعمة التي يتناولها في كل وجبة، مما يؤدي إلى الشعور بألم في العظام، يزداد حدة عند الحركة.

 

المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين د

1- ضوء الشمس
تعتبر الشمس من أفضل المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين د، حيث يمتص الجلد أشعة الشمس، ومن ثم يستطيع إنتاج هذا الفيتامين من تلقاء نفسه.
ولكن، التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد والالتهابات والحروق، لذلك يجب الحذر.
2- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د
تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين د، الحليب، الحبوب مثل دقيق الشوفان، عصير البرتقال.

 

المصدر - الكونسلتو

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