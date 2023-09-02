هام لمرضى الضغط المرتفع

الوكيل الاخباري-

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يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في إصابة بعض الأشخاص بالجفاف، الذي تبدو أعراضه على الجلد والفم، حيث يحدث الجفاف وصعوبة في البلع، ما يؤدي إلى ارتفاع في مستويات ضغط الدم، لذا يوصي الأطباء باتباع مجموعة من الطرق للتعامل مع الجفاف عند الإصابة.نصائح لمرضى الضغط المرتفع1-الماءيسهم الماء في تنظيم ضغط الدم، لذا يوصي خبراء التغذية بشرب 11.4 إلى 15.6 كوبًا، يجب شرب كمية كافية من الماء لأنه يحقق عددَا من الفوائد الصحية ويحمي من الإصابة بالجفاف، إلا أن الماء غير كافٍ عند الإصابة بالجفاف، نظرًا لكونه لا يمد الجسم بالمعادن التي يحتاجها عند الإصابة.2-محلول الجفافيساعد الحصول على محلول الجفاف في العلاج سريعًا وهو متوفر في الصيدليات، لذا قد تجد أن ملعقة صغيرة أو حقنة يمكن أن تكون مفيدة لإيصال السوائل إلى الجسم، إذا ترك الجفاف الشديد دون علاج، فقد يكون خطيرًا ويسبب نوبات وتلفًا في الدماغ والوفاة.3-مشروبات الإلكتروليتتمتاز مشروبات الإلكتروليت باحتوائها على الشوارد التي يحتاج إليها الجسم عند الإصابة بالجفاف، يمكن أن تساعد المشروبات التي تحتوي على الصوديوم أو الكربوهيدرات مثل المشروبات الرياضية، ما يساعد في التعافي من الجفاف عند الإصابة به.4-الحليبيحتوي الحليب على عناصر غذائية يحتاج إليها الأشخاص عند الإصابة بالجفاف، أبرزها الصوديوم والكربوهيدرات والبروتين، جميع هذه العناصر تساعد في التعامل مع الجفاف.