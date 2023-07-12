هل التوابل الحارة آمنة للحمل؟

الوكيل الإخباري-سواء كنت حاملاً أو لا تعتبر الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة آمنة، على الرغم من أن البعض يجدها صعبة التحمل بالنسبة لبراعم التذوق، والجهاز الهضمي.



لكن، بحسب "بيبي سنتر"، خلال فترة الحمل يمكن أن يكون للأطعمة الغنية بالتوابل آثار غير سارة، خاصةً إذا كانت تسبب بعض اضطراب الجهاز الهضمي قبل الحمل.

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وتوجد عدة آثار لتناول الطعام الحار أثناء الحمل، مثل: زيادة خطر الإصابة بالحموضة المعوية. ومشكلة الحموضة شائعة نسبياً بين الحوامل، وقد تؤدي الأطعمة الحارة إلى تفاقمها لدى البعض.



وتحدث الحموضة المعوية عندما تعمل هرمونات الحمل على إرخاء الصمام الموجود بين المريء والمعدة، ما يسمح لأحماض المعدة بالزحف مرة أخرى إلى المريء. وهي مشكلة شائعة خلال الثلث الأخير من الحمل.



من ناحية أخرى، لا تسبب الأطعمة الغنية بالتوابل قرحة في المعدة، في الواقع قد يساعد الكابسيسين وهو المادة الكيميائية الموجودة في الفلفل في شفاء القرحة.



لكن يمكن أن تؤدي الأطعمة الحارة إلى ظهور أعراض مرض التهاب الأمعاء لدى من تم تشخيصهم بالفعل بمرض كرون أو التهاب القولون التقرحي.



وبالنسبة لتأثير التوابل الحارة على المخاض، يقترح البعض أنها تزيد من إنتاج البروستاجلاندين ، والذي يمكن أن يساعد في تحريك المخاض. لكن نظراً لأن اضطراب المعدة أو الإسهال يمكن أن يطلق البروستاجلاندين في الجسم ويحفز تقلصات الرحم الخفيفة، فمن غير المرجح أن يكون هذا كافياً للتسبب في المخاض.

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