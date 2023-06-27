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الثلاثاء، 27-06-2023 10:36 ص

في 5 خطوات.. كيفية التخلص من الدهون بالدم

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الوكيل الإخباري- ارتفاع الدهون الثلاثية بالدم من المشكلات الخطيرة التي قد يصاب بها الإنسان، لأنه يعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أعضاء الجسم، نتيجة لضيق أو انسداد الشرايين.

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وهناك إرشادات يمكن الاعتماد عليها لخفض الدهون الثلاثية بالدم، نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Every Day Health".

 

نصائح لخفض الدهون الثلاثية بالدم


1- تجنب السكريات
أوصت جمعية القلب الأمريكية بتجنب الأطعمة والمشروبات السكرية، مثل الحلويات والعصائر المعلبة والمعجنات، لأن الإفراط فيها يتسبب في ارتفاع الدهون الثلاثية بالدم.

2- تناول الخضراوات
يجب الاهتمام بتناول الخضراوات يوميًا، مثل البروكلي والباذنجان والبامية، لاحتوائها على عناصر غذائية تساعد بدورها على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.


3- تناول الفواكة
في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يحتوي على الفواكه، مثل التفاح والخوخ والفراولة والأفوكادو، لديهم مستويات منخفضة من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالدم.


4- ممارسة الرياضة
كشفت دراسة منشورة في دورية أرشيف الطب الباطني، أن ممارسة الرياضة تلعب دورًا كبيرًا في فقدان الوزن وخفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالدم.


ولاحظ باحثو الدراسة أن مستويات الكوليسترول لدى عدائين المسافات لطويلة منخفضة، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على التحكم في ضغط الدم.


5- ممارسة تمارين اليوجا
لا تساعد تمارين اليوجا على تهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء فقط، بل تساهم أيضًا في الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرتها على خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار بالدم.


وبحسب دراسة منشورة في مجلة القلب الهندية، تساهم تمارين اليوجا في خفض مستويات الكوليسترول الضار لدى أصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى السكري، بعد 3 أشهر من ممارستها يوميًا.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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