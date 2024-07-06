هل المشمش مفيد لمرضى الكوليسترول؟

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

يعد المشمش من أشهر الفواكه الصيفية، ويهواها العديد من الأشخاص، نظرا لمذاقه اللذيذ وفوائده المتعددة التي لا حصر لها، وهذا بسبب احتوائه على فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم، لتعود بالنفع على الصحة العامة.فوائد المشمشيحتوي المشمش على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة وفيتامين أ والبيتا كاروتين، كما يحتوي على الفلافونويد، وهو مضاد للأكسدة يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب والسكري.وتعمل الفلافونويدات على تحييد الجذور الحرة في أجسامنا، والتي هي المسؤولة عن الإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا، كما قد تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.فوائد المشمش لمرضى الكوليسترولكما أن المشمش يساهم في تقليل نسب الكوليسترول الضار في الجسم، لأنه يحتوي على كميات هائلة من الألياف الغذائية القابلة للذوبان، كما أنه يحسن من عمل وظائف الكبد، لأنه غني بالمغنسيوم.ويساعد المشمش في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، فهو يحتوي على الألياف الغذائية، التي تدعم حركة الأمعاء المنتظمة وتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، عند تناوله كجزء من نظام غذائي متوازن.ويعد المشمش من الأغذية الغنية بالألياف، فهو مفيد جدًا للتحكم في السعرات الحرارية، ويحتوي على 25 جرامًا من الألياف لكل 100 جرام، وهذا يعني أنها تشغل مساحة في المعدة وتبطئ عملية الهضم، مما يجعل متناوله يشعر بالشبع لفترة أطول.