هل تؤثر حبوب منع الحمل على نمو الدماغ ؟

الوكيل الإخباري-يعتبر خبراء الصحة الإنجابية أن موانع الحمل الهرمونية آمنة للمراهقات، وتوصف بعض أنواع حبوب منع الحمل لعلاج حب الشباب وغزارة الدورة الشهرية.

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وسعت دراسة حديثة من جامعة ولاية أوهايو إلى دراسة تأثير هذه الهرمونات الاصطناعية على نمو قشرة الفص الجبهي في الدماغ عبر نماذج حيوانية، وعُرضت النتائج أخيراً في الاجتماع السنوي لجمعية علم الأعصاب الأمريكية.



ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، وجدت النتائج أن حبوب منع الحمل الهرمونية في المراهقة ترتبط بزيادة هرمون الإجهاد، إلى جانب تغيرات في السلوك بسبب الإجهاد المزمن،والاكتئاب.

وقالت بينيديتا ليونر المشرفة على الدراسة: "تحديد النسل كان له تأثير إيجابي كبير على صحة المرأة واستقلاليتها، لذلك لا نقترح على المراهقات تجنب تناول موانع الحمل الهرمونية".



وأضافت "ما نحتاجه هو أن نكون على علم بما تفعله الهرمونات الاصطناعية في الدماغ لنتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة، ومراقبة أي مخاطر محتملة".

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