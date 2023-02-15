هل تتحول الدمامل إلى خراريج؟- طبيبة تجيب

الوكيل الإخباري- الدمامل والخراريج عبارة عن بثور كبيرة الحجم، تحدث نتيجة مهاجمة البكتيريا للجسم ودخولها إليه، ما يتسبب في إحداث ضرر للجلد.





نوضح في السطور التالية، مدى احتمالية تحول الدمامل إلى خراريج.

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هل قد يتحول الدمل إلى خراج؟



قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ أمراض الجلدية والعلاج بالليزر بكلية الطب جامعة بنها في مصر ، أن الدمل من الممكن أن يتحول إلى خراج بالفعل، منوهة أن الدمل والخراج من الإصابات البكتيرية، وأنهما تابعان لفصيلة واحدة.

وأضافت سند، أن الدمل والخراج قد يكون سبب الإصابة بهما، هو التهاب خلوي، أو إصابة بكتيرية متصلة ببصيلة الشعر الموجود في الجسم.



أعراض الدمل



وأوضحت أن أعراض الإصابة بالدمل تتمثل فيما يلي:



- حرارة حول المنطقة المصابة بالدمل.

- ظهور حبة حمراء.

- تكون الصديد الأصفر وسط هذه الحبة.

- تكون دمل أخر بجانب الدمل الأساسي.



أعراض الخراج

أشارت سند، إلى أن أعراض الخراج تشمل ما يلي:

- الاحمرار والحرارة وألم حول المنطقة المصابة.

- تورم.

- الارتجاف.



طرق علاج الدمل أو الخراج

أكدت الدكتورة إيمان سند، أستاذ أمراض الجلدية والعلاج بالليزر بكلية الطب جامعة بنها، أن طرق العلاج الخاصة بالدمل أو الخراج يمكن أن تكون واحدة، وهي:

- قد يصرف الدمل بمفرده بفعل مقاومة الجسم له.

- أحيانًا يكون العلاج عن طريق تناول أدوية المضاد الحيوي، أو مضادات الالتهابات، أو المسكنات كوسيلة مساعدة.

- التدخل الجراحي، في حال إذا كان الدمل لا يصرف بمفرده سواء.





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