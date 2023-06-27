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الثلاثاء، 27-06-2023 02:59 م

هل تناول اللحوم الحمراء يهيج القولون؟

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الوكيل الإخباري- تزداد معاناة مرضى القولون عند تناول أنواع معينة من الأطعمة، التي بدورها تتسبب في زيادة أعراض المرض، وعلى رأسها البقوليات والنشويات.

نوضح في السطور التالية، تأثير تناول اللحوم الحمراء على صحة القولون.

تأثير اللحوم الحمراء على القولون

قال الدكتور ماهر عباس، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي في مصر ، إن اللحوم الحمراء تسبب تهيج القولون في حالة الإسراف في تناولها، وهذا يتعرض له أي شخص، حتى لو لم يكن مريض قولون عصبي.

أقصى كمية يمكن تناولها من اللحوم الحمراء

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 أوضح عباس، أن أقصى كمية يمكن تناولها من الحوم الحمراء في الأسبوع الواحد لا تتجاوز 500 جرام، مشددًا على ضرورة الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، لأنها تقي القولون من أي أعراض مرضية، موضحًا أن قلة تناول الألياف الغذائية يسبب تهيج القولون، ومع الوقت يصل الأمر إلى الإصابة بثقوب في القولون، ويكون البراز مصحوبًا بالدم.

طرق التخلص من الفضلات والسموم بالقولون
وبحسب ما نشره موقع "Health news"، نوضح طرق التخلص من السموم والفضلات بالقولون خلال مدة تتراوح من 10 أيام إلى عدة أسابيع، وهي:

1- المكملات
تتوافر بعض المكملات في الصيدليات لتطهير القولون، لكن يجب استشارة الطبيب المختص حول مدة الاستخدام وعدد المرات.

2- شاي الأعشاب
تستخدم بعض الأنواع من شاي الأعشاب لتطهير القولون، مثل الصبار والسيليوم، وقد يحتاج الأمر إلى شرب كوب أو كوبين من الشاي يوميًا لفترة محددة.

وبعض الأعشاب قد تكون ضارة إذا تم تناولها بكميات كبيرة، لذا يجب استشارة الطبيب قبل البدء في تناولها.

3- الإنزيمات
تعمل الإنزيمات كمحفزات تساعد على تسريع التفاعلات الكيميائية في الأجسام، وتساهم هذه العملية في تكسير البروتينات والدهون والفيتامينات والكربوهيدرات في الطعام الذي نتناوله.

وعندما يتم هضم الطعام، فإنه يمتص بسهولة في الجسم، مع العلم بأن بعض الأطعمة، مثل الأناناس والمانجو والأفوكادو والزنجبيل، تحتوي على إنزيمات طبيعية تحسن صحة الأمعاء.

4- الملينات
تعتبر الألياف ملينًا طبيعيًا، وتتوافر في الخضروات الورقية والبروكلي ودقيق الشوفان، كما يمكن أيضًا العثور على مكملات في شكل حبوب أو كبسولات أو سائل.

ويمكن استخدام الأدوية الملينة لتخفيف الإمساك، مع الحرص على عدم تناولها لفترة طويلة لمنع حدوث خلل أو جفاف.

5- البروبيوتيك
يعتبرالبروبيوتيك نوعًا من الكائنات الحية الدقيقة التي توفر فوائد صحية للقولون عند تناولها، ويمكن أن يأتي البروبيوتيك من الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي أو المخللات، فضلًا عن المكملات الغذائية.

 

الكونسلتو الطبي

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