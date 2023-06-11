امرأة بريطانية تصاب بأعراض غريبة للنوبة القلبية

الوكيل الإخباري- سافرت امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا إلى المغرب لقضاء عطلة هناك، ولكن لم تتوقع قط ما حدث لها، حيث أصيب بأعراض غريبة.





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شعرت تينا ميرفي، ببعض الأعراض، وظنت أن الأمر مجرد عسر هضم شديد، لكن الحقيقة أنها كانت تعاني من نوبة قلبية، حسبما نشرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.



لاحظت ميرفي، التي جاءت من مانشستر إلى مراكش، وجود وجعًا في ذراعها عند الإفطار، ثم أحست بحرقان في المعدة، فتناولت شاي جافيسكون والنعناع.



وفجأة انتاب ميرفي شعور بألم في الصدر، وكان شريكها جون البالغ من العمر 54 عامًا يشعر بالقلق بشكل متزايد، وأخبر موظفي الفندق الذين أرسلوا طبيبا لغرفتها.



أمر الطبيب بنقل المرأة الخمسينية إلى المستشفى فورًا، وهناك تم أخذ عينات من الدم وعمل تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، وهو اختبار بسيط للتحقق من إيقاع القلب والنشاط الكهربائي.



قالت مورفي: "لم يزداد الألم سوءًا إلا في وقت متأخر من بعد الظهر، وكان يزداد شدة، ثم حدث ألم الصدر والذي ازداد سوءًا، وفي حوالي الساعة 4:30 مساءً، شعرت بإحساس يصعد إلى رقبتي".



اكتشف الأطباء، أن أحد الشرايين الرئيسية لديها كان مسدودًا ونجحوا في إجراء عملية رأب الأوعية الدموية، حيث أدخلوا 3 دعامات لإعادة فتحها.



وتبين أن لديها تاريخ عائلي من أمراض القلب، وقد خرجت من المستشفى بعد أن خضعت للمراقبة لمدة 7 أيام وتعافت الآن تمامًا.



تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع تدفق الدم إلى القلب فجأة، ويمكن أن تشمل الأعراض ألمًا في الصدر والشعور بالضغط والثقل والضيق وضيق التنفس والشعور بالضعف والقلق.



وفي بعض الأحيان، يشعر المريض بالغثيان والقيء وحرقان في المعدة واضطرابات في الهضم وآلام الظهر أو الفك.

الكونسلتو الطبي