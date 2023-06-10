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السبت، 10-06-2023 09:18 ص

دراسة تحذر : 3 أعراض شائعة قد تسبب السكتة الدماغية المفاجئة !

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الوكيل الإخباري- حذّرت دراسة جديدة من هم أصغر من 50 عاماً ويعانون من الأرق، بعدما تبين أنه يزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وخاصة لدى هذه الفئة العمرية أكثر من غيرها.

وأشارت الدراسة التي أجريت في جامعة فرجينيا كومنولث إلى أن أعراض الأرق تتضمن صعوبة النوم، أو صعوبة البقاء نائمين، أو الاستيقاظ مبكراً جداً، وفق موقع "هيلث داي".

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وأظهرت النتائج أن الذين يعانون من 1 إلى 4 أعراض من الأرق معرضون لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 16% مقارنة بمن لا تظهر عليهم أعراض. وأن الذين ظهرت عليهم 5 إلى 8 أعراض كانوا أكثر عرضة بنسبة 51% للإصابة بالسكتة الدماغية.


وقال الدكتور وينديمي ساوادوغو الباحث المشارك: "النوم وظيفة بيولوجية، وهو المفتاح لمعالجة الذكريات، وإصلاح الخلايا، وإطلاق السموم المتراكمة خلال النهار".
وتابع فريق البحث بيانات 31 ألف شخص من بيانات التقاعد في الولايات المتحدة، وتم التركيز على 9 سنوات بعد بلوغ الـ 50، ولم يكن لديهم أي تاريخ مع السكتة الدماغية قبل هذا العمر.


وطرح الباحثون أسئلة حول عدد المرات التي يواجهون فيها صعوبة في النوم، أو يستيقظون أثناء الليل، أو مبكراً جداً ولا يمكنهم النوم مجدداً. كما سألوهم عن عدد المرات التي شعروا فيها بالراحة صباحاً. وتم أخذ عوامل مثل التدخين والنشاط البدني في الاعتبار عند تقييم ارتباط الأرق بالسكتة.

 

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