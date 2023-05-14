7 أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول

الوكيل الإخباري- يتسبب ارتفاع الكوليسترول في حدوث مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، لذا يجب الحذر منه وعلاجه، وهناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

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قال بن كوثبرت، صاحب استوديوهات Be You Health Studios، "إنه العلاج وليس عدوك" .



وأوصى الخبير بالخيارات الغذائية التالية للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة:



1- الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

2- الشوفان.

3- الفول.

4- المكسرات.

5- التفاح والعنب والفراولة والبرتقال.

6- الافوكادو.

7- الخضار والورق الخضر الداكنة.



وقال كوثبرت: "كل هذه الأطعمة يمكن أن تنشط إنزيما يسمح بتحويل الكولسترول الإضافي في الجسم إلى أملاح الصفراء، ما يساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.



وتساعد هذه العملية على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم وتجعلك تشعر بالنشاط.



الكونسلتو الطبي

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