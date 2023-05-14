الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي لنهاية الشهر الحالي

سلطة وادي الأردن توعز باتخاذ إجراءات لضمان سلامة سد الوحيدي

إغلاق ومخالفة 5 محطات تحلية مياه وإنذار 63 في الزرقاء

استحداث برامج أكاديمية وتقنية في البلقاء التطبيقية

بلدية جرش تباشر بتركيب سياج حديدي داخل الوسط التجاري

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس

عقل يتوقع انخفاض أسعار المحروقات من 2.9 إلى 5.5 قرشاً لكل لتر في تسعيرة الشهر القادم

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

حملة لازالة الاعتداءات على قناة الملك عبدالله - صور

افتتاح أول مستشفى أطفال في العقبة

الأحد، 14-05-2023 12:12 م

7 أطعمة تساعد في خفض الكوليسترول

645cdb834c59b76e96223917


الوكيل الإخباري- يتسبب ارتفاع الكوليسترول في حدوث مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، لذا يجب الحذر منه وعلاجه، وهناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

اضافة اعلان


قال بن كوثبرت، صاحب استوديوهات Be You Health Studios، "إنه العلاج وليس عدوك" .


وأوصى الخبير بالخيارات الغذائية التالية للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة:

1- الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.
2- الشوفان.
3- الفول.
4- المكسرات.
5- التفاح والعنب والفراولة والبرتقال.
6- الافوكادو.
7- الخضار والورق الخضر الداكنة.


وقال كوثبرت: "كل هذه الأطعمة يمكن أن تنشط إنزيما يسمح بتحويل الكولسترول الإضافي في الجسم إلى أملاح الصفراء، ما يساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.


وتساعد هذه العملية على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم وتجعلك تشعر بالنشاط.


الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
انتفاخ-المعدة-1616697071

بلا أدوية .. اليك كيفية علاج حموضة المعدة نهائيًا

237236_original

مصطفى كامل يوضح حقيقة تأجيل انتخابات نقابة الموسيقيين

867920114058

علامة في أصابع القدمين تنذر بارتفاع الكوليسترول

17412077_303

مادة غذائية تعمل على خفض ضغط الدم

00

تحذير من فرط الملح في النظام الغذائي

main_image645f62e2bbcc1

فحص طبي يحفز الإصابة بالسرطان

أخبار متعلقة
2021_10_30_17_14_19_222

احذرها.. علامتان على جلدك وعينيك تدل على ارتفاع الكوليسترول

tbl_articles_article_21715_160750d1e7f-9c73-412c-a65b-6bb9900a923e

غذاء شائع يعالج حموضة المعدة

2022_4_25_20_2_47_82

طبيب يكشف عن ممارسة بسيطة تقي من امراض القلب

2021_1_19_10_57_5_192

أبرز 3 مشروبات ساخنة لخفض الكوليسترول

4202337464493469091

فئات أكثر عرضة للاصابة بالنوبة القلبية

2023_2_23_22_42_34_132

4 طرق فعالة لخفض الكوليسترول خلال 30 دقيقة